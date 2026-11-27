Archivo - Rescate de un cayuco en El Hierro (imagen de archivo) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

Seis personas se encuentran en estado grave, dos de ellas ya en Tenerife, y abundaban los cuadros de hipotermia, deshidratación y quemaduras

VALVERDE (EL HIERRO), 27 (EUROPA PRESS)

El cayuco auxiliado este mediodía en aguas próximas a El Hierro ha llegado sobre las 19.00 horas al puerto de La Restinga remolcado por la Salvamar Navia con un total de 14 cadáveres en su interior, han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno tras el recuento final realizado en tierra.

En la embarcación navegó uno de los migrantes supervivientes que decidió continuar a bordo en lugar de rescatado, precisan desde Salvamento, y el resto (84) desembarcó a lo largo de este viernes en la isla desde otra Salvamar.

La alerta fue dada en torno a las 06.24 horas de este viernes, cuando se localizó a la embarcación, con varias personas heridas de gravedad y fallecidos, a más de 70 kilómetros de El Hierro, por lo que fue remolcada por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil, según informó a lo largo de la jornada Salvamento Marítimo a los medios.

Durante el rescate, que se ha descrito como "complicado" por las fuentes consultadas, con olas de hasta dos metros de altura, fueron evacuadas en helicóptero 6 personas en estado grave, 5 varones y 1 mujer, trasladadas al aeropuerto de la isla para recibir atención sanitaria urgente, además de un Guardia Civil que sufrió una caída durante el rescate.

En paralelo, la Salvamar Navia rescató al resto de personas supervivientes a bordo de la embarcación, 84, entre ellas 3 mujeres y 1 menor, que han sido desembarcadas en el puerto de La Restinga.

Desde el operativo de Cruz Roja a pie de muelle han descrito que la mayoría de los migrantes presentaba cuadros de hipotermia, deshidratación e incluso quemaduras, con mucho deterioro físico y que contrastaba con el de los migrantes llegados este viernes en otro cayuco, con buen estado de salud en general.

Por ello, se va a investigar de donde salió la embarcación, cuántos días ha durado y qué ocurrió a bordo para que haya tantos fallecidos y personas con diversas patologías.

De las seis personas migrantes que fueron evacuadas en el helicóptero de Salvamento Marítimo con patologías de carácter grave, cuatro han sido ingresadas en el hospital insular y dos han sido evacuadas al Hospital de La Candelaria, en la isla de Tenerife.

Fuentes de la Consejería de Sanidad detallan a Europa Press que hay 17 personas migrantes ingresadas en el hospital, doce de ellas en planta y cinco en Urgencias --el hospital tiene una treintena de camas de capacidad--.

UNA "AUTÉNTICA TRAGEDIA"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este viernes que al Ejecutivo regional se le califique de "tremendista" y "alarmista" ante la presión migratoria en El Hierro tras la "auténtica tragedia" sucedida a lo largo de la jornada con un cayuco que ya ha arribado a la isla con varios fallecidos a bordo.

"No sabemos aún el número exacto de fallecidos. Se ha producido la evacuación de cinco migrantes en estado de gravedad. También la de un Guardia Civil que, después de muchas horas de trabajo y, con ese ímpetu de ayudar, cayó al mar y tuvo un golpe. Llevamos tiempo diciéndolo...¿qué tiene que ocurrir?", ha señalado ante los medios.

"Cuando oyes que se está bajo control --ha continuado el presidente regional-- cuando oyes que somos unos tremendistas, y qué necesidad hay de activar el Plateca, así como de que venga la UME a dar soporte sanitario, que llevamos semanas pidiéndolo, lo que te invade es la tristeza y la impotencia de decir que no sabemos que más tiene que pasar para que se atienda a los canarios y a los herreños, para que se nos haga caso".

El presidente de Canarias ha reivindicado la importancia "de que se atienda bien y de manera humanitaria" a los migrantes , al tiempo que los "canarios no tengamos que soportar en solitario toda esta presión".