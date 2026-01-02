La llegada de turistas internacionales a Canarias aumenta un 0,9% en noviembre con 2.240,89 millones de gasto

Archivo - Paseo marítimo en Morro Jable - AMTC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Canarias recibió un total de 1.461.395 turistas internacionales durante el mes de noviembre, lo que supone una subida del 0,9% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.240,89 millones, un 1,7% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 192 euros en noviembre, un 1,59% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,01 día en Canarias. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.533 euros, un 0,79% más que en noviembre del año anterior.

En lo que va de año hasta noviembre, 14.244.347 turistas han visitado Canarias (+3,37%) y han dejado un gasto en la región de 22.203,14 millones de euros (+7,6%).

Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 25,25% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (22,01%) y Andalucía (14,27%).