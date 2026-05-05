La llegada de turistas internacionales a Canarias crece un 0,4% en marzo con 2.478 millones de gasto

Archivo - Playa del Inglés (Gran Canaria) - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Canarias recibió un total de 1.562.334 turistas internacionales durante el mes de marzo, lo que supone un incremento del 0,37% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.478,87 millones, un 2,3% más.

Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de marzo en la región de la serie histórica, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 185 euros en marzo, un 0%, en línea con el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,56 día en Canarias.

Por su parte, el INE recoge también que, en total, el gasto medio por persona se situó en 1.587 euros, un 1,89% más que en marzo del año anterior.

En lo que va de año hasta marzo, 4.482.498 turistas han visitado Canarias (+2,76%) y han dejado un gasto en la región de 6.941,45 millones de euros (+1,42%).

Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 22,94% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (19,06%) y Andalucía (17,15%).