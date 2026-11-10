Llegan 229 migrantes más a bordo de tres embarcaciones en las últimas horas a la isla de El Hierro

Archivo - La embarcación Salvamar Adhara de Salvamento Marítimo a su llegada al puerto de La Restinga, a 21 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 229 migrantes llegaron este lunes al muelle de La Restinga, en El Hierro, a última hora de la tarde y a bordo de tres embarcaciones irregulares, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

A su llegada a tierra, fueron atendidos por un dispositivo sanitario formado por el Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria y Cruz Roja en el muelle de La Restinga, después de haber sido localizado en aguas cercanas de la isla por Salvamento Marítimo.

De los 229 migrantes, uno precisó de atención hospitalaria.

Estas embarcaciones se suman a las cinco detectadas desde la tarde del domingo al mediodía del lunes, con más de 500 personas a bordo, en aguas próximas a las islas de Gran Canaria y El Hierro.