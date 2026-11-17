Salvamento Marítimo en El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos 246 inmigrantes han llegado este lunes a la isla de El Hierro a bordo de dos cayucos, según ha informado Salvamento Marítimo y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los cayucos fueron localizados por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil en aguas próximas a El Hierro y el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife coordinó el acompañamiento de las embarcaciones con la salvamar Acrux hasta el puerto de La Restinga.

El primero de los cayucos atracó sobre las 13.43 horas con 134 personas a bordo, mientras que el segundo alcanzó la isla a las 17.00 horas, con 112 personas.

Una vez en tierra, el dispositivo sanitario en la zona atendió a los 246 migrantes rescatadas, teniendo que evacuar a dos de ellos a un centro hospitalario.