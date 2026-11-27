Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 23 de noviembre de 2026, en El Hierro, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

La embarcación ha llegado esta mañana, antes de que arribe el otro cayuco que, con al menos ocho fallecidos a bordo y seis heridos evacuados, está siendo remolcado por una patrullera de la Guardia Civil hacia la isla

VALVERDE (EL HIERRO), 27 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a un segundo cayuco que fue detectado navegando a unas diez millas al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro, con 111 personas a bordo.

La embarcación ha arribado a puerto antes de que llegue a la isla el cayuco avistado a primera hora de la mañana, con seis heridos y al menos ocho fallecidos en su interior, y que continúa siendo remolcado por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil. El cayuco llegará a la isla a última hora de la tarde de este viernes.

Por su parte, el cayuco que ya ha desembarcado en El Hierro, con 111 personas, fue detectado por un ecosive de la Guardia Civil navegando a unas diez millas al sur de La Restinga. El centro coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la salvamar Dipdha, que salió a su encuentro y, localizado, lo llevó a puerto herreño.

De la embarcación irregular, que arribó a la isla a las 11.30 horas de este viernes, desembarcaron 91 hombres, diez mujeres y diez menores, según datos ofrecidos por Salvamento Marítimo a Europa Press.