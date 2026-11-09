Llegan este lunes a Canarias 500 personas migrantes a bordo de cuatro cayucos

Archivo - Cayuco con migrantes detectado próximo a El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado a un total de cuatro cayucos con unas 500 personas a bordo en aguas próximas a Canarias desde la pasada madrugada y hasta el mediodía de este lunes.

Así lo ha informado el organismo estatal, que ha precisado que han sido un total de 170 las personas a bordo del primer cayuco, detectado navegando próximo a la isla de Gran Canaria. Finalmente, tras ser asistido por Salvamento, desembarcaron en Arguineguín.

Además, a lo largo de este lunes, el Centro de Coordinación de Salvamento en Tenerife coordinó la asistencia de otros 3 cayucos, con 74, 221 y 35 personas a bordo, que desembarcaron en los puertos de La Restinga y La Estaca, en la isla de El Hierro.