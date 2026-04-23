Localizado en Tegueste (Tenerife) el cuerpo sin vida del hombre de 60 desaparecido desde el pasado 21 de abril

Archivo - Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han localizado este jueves en un sendero del municipio de Tegueste, en la isla de Tenerife, el cuerpo sin vida de Pablo, un hombre de 60 años que desapareció el pasado 21 de abril en San Cristóbal de La Laguna.

La alerta de búsqueda se activó desde el pasado miércoles, cuando la Asociación SOS Desaparecidos emitió un mensaje para tratar de localizar a Pablo, sobre el que no se tenía ningún dato acerca de su paradero.

Tras la localización del cadáver, la Policía Nacional descartó signos de violencia o criminalidad en el cuerpo.