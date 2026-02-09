Localizan el cadáver de un varón en La Puntilla (Gran Canaria) y los primeros indicios apuntan a muerte natural

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado en la mañana de este lunes en la zona de La Puntilla de la Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

De esta manera, tras la comprobación 'in situ' del médico forense, los primeros indicios apuntan a que se trataría de una muerte natural pese a que el varón contaba con un golpe en la cabeza.

Con todo, las mismas fuentes han señalado que las causas del fallecimiento se confirmarán durante la autopsia que se prevé realizar en la jornada de este martes.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10.30 horas cuando un trabajador del Real Club Victoria vio a esta persona y alertó a las autoridades y al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que tan sólo pudo confirmar la muerte del varón.