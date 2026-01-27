Localizan un cuerpo sin vida en la costa de Yaiza, en Lanzarote, donde se busca al joven desaparecido

Archivo - Helicóptero del GES - CECOES 112 - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 27 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencias desplegados en la búsqueda de un joven estadounidense que desapareció el domingo, 25 de enero, han encontrado durante la mañana de este martes un cuerpo sin vida en la zona de la costa sur de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El cuerpo ha sido encontrado por los GEAS de la Guardia Civil y se traslada hasta el puerto de Marina Rubicón para ser identificado.

Desde la tarde del 25 de enero los servicios de emergencias rastrean la citada zona en busca del joven estadounidense desaparecido en la costa de Yaiza, después de que cuatro personas cayeran al mar en la zona de Los Charcones del Norte, en Yaiza, y donde se pudieron rescatar a tres.