Localizan un cuerpo sin vida en la zona en la que buscaba al senderista desaparecido en Lanzarote

Un agente de la Guardia Civil durante el dispositivo de búsqueda del desaparecido en la zona de risco de Famara, en Lanzarote - GUARDIA CIVIL

Guardia Civil y Bomberos trabajan en recuperar el cadáver, en una zona de difícil acceso por tierra

ARRECIFE (LANZAROTE), 19 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil y efectivos del Consorcio de Bomberos de Lanzarote trabajan desde este mediodía en recuperación del cuerpo sin vida de una persona en el Risco de Famara.

Fuentes de la benemérita detallan a Europa Press que el cadáver, avistado desde una moto de agua y por el Consorcio de Bomberos de la isla, se encontraría en una zona de difícil acceso por tierra, de forma que los efectivos intentan acceder al sitio con un helicóptero.

Se trataría de la misma zona de búsqueda en la que, desde el miércoles, se trataba de localizar a un senderista uruguayo, de 41 años, que habría salido a hacer senderismo por el Camino de las Rositas, en la localidad de Ye, en Haría. Por el momento, no se ha confirmado la identidad del cuerpo localizado.