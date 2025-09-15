Localizan una patera con 21 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria

Archivo - Una embarcación de Salvamento Marítimo llega al muelle de Arguineguín tras rescatar a un cayuco con 140 personas a bordo, a 23 de julio de 2024, en Gran Canaria, Canarias (España). Salvamento Marítimo rescató ayer, una patera con 140 personas a - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
Salvamento Marítimo ha localizado, a última hora de este domingo, una patera con 21 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los migrantes fueron acompañados hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán, donde el dispositivo sanitario --formado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja-- atendió a los 21 personas.
Tras la atención sanitaria, un total de ocho personas fueron trasladadas con patologías leves a un centro hospitalario.