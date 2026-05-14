Lope Afonso ve "razonable" que se reedite el pacto CC-PP en el Cabildo de Tenerife en 2027

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y presidente del PP tinerfeño, Lope Afonso, ha dicho este jueves que es "razonable" que se pueda reeditar el pacto de Gobierno entre su partido y CC tras las elecciones de 2027 para darle "continuidad" a la senda de "estabilidad" iniciada en este mandato.

"Yo no puedo oponer argumentos en contra en ese sentido y de hecho no sería correcto si lo pensara y no lo hiciera", ha explicado.

En una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press ha precisado, no obstante, que el objetivo será que el PP sea "proyecto preferido de los tinerfeños" y esa es la "responsabilidad" con la que encaran los próximos comicios.

Afonso ha indicado que lo que le "gustaría" es acceder a la presidencia de la corporación insular y a partir de ahí plantearse "con quién" se articula la gobernabilidad, en referencia a un posible acuerdo con el PSOE.

"Somos un partido que yo creo que ya hemos demostrado tener capacidad de centralidad cuando la política de la isla lo requiere, pero sobre todo es ser responsable", ha comentado.

No obstante, ha apuntado que hasta ahora han desempeñado un "papel importante" a la hora de dar "estabilidad y seriedad" a la política insular y la experiencia de gobierno de este mandato "está siendo generalmente satisfactoria".

"Yo no puedo oponer argumentos en contra en ese sentido y de hecho no sería correcto si lo pensara y no lo hiciera", ha explicado.

Afonso ha reconocido su buena relación con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila --le pone una nota de "notable-sobresaliente"-- y ha minimizado posibles discrepancias en torno al acto de recepción del CD Tenerife tras su ascenso a Segunda División.

"Hay cuestiones que tienen que ver con la anécdota y no con lo sustancial y es que fue todo tan rápido que yo estaba centrado en la celebración y no en quién estaba con quién. Yo tuve la fortuna de estar en la recepción que se hizo en el Cabildo y ahí tener la oportunidad de saludar a los jugadores, a la directiva, al presidente y sobre todo de comprobar el cariño que la gente tenía en la calle a su club y a su representativo", ha destacado.