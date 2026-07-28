Lope Afonso ve "unido y fuerte" al PP y mira a las elecciones de 2027: "Me apetece ser presidente del Cabildo"

Archivo - El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Tenerife, Lope Afonso, ha dicho este martes que su partido está "más unido" y "más fuerte" y mostrado su disposición a volver a encabezar la candidatura electoral a la presidencia del Cabildo.

"Me apetece ser presidente del Cabildo", ha señalado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del curso político y en la que resaltado su "ilusión" por liderar la lista insular a expensas de lo que pueda decidir el comité electoral.

Afonso ha reconocido la "responsabilidad" y agradecido la "confianza" que supondría liderar la lista del PP y está convencido de que el proyecto de los populares "puede ser el mejor" para la isla.

En esa línea ha defendido la "forma de hacer política" de su partido "alejada completamente de la polarización y de la inmediatez" debido a la "degradación de las instituciones y también del debate público".

Ha reivindicado la "política útil" y que la sociedad "conozca" como trabaja el Partido Popular "poniendo a Tenerife por delante de todo y por encima de todo", y con la certeza de que es un "partido ganador" y que afronta "por vez primera vez" unas elecciones en la isla y en sus municipios "con la certeza de que puede ser primera fuerza política".

Así, ha comentado que su partido se ha orientado a lo que "de verdad" importa a la sociedad y no a cuestiones que "de forma artificiosa" se ponen en la mesa como debates de opinión que solo contribuyen a ser "cortinas de humo".

En este caso ha insistido especialmente en las políticas de vivienda, donde ha defendido la gestión realizada en este mandato en el Cabildo, que hace una labor de promoción "ingente" ante la demanda de decenas de miles de viviendas públicas y tras no abordarse de manera determinada en la pasada legislatura.

El actual vicepresidente del Cabildo ha comentado que el objetivo en las próximas elecciones es "salir a ganar" en todas las instituciones dado que el partido está en "crecimiento" tanto en militantes como en respaldo público lo que le va a permitir presentarse como "alternativa sólida de gobierno". "Estamos preparados sinceramente para hacerlo", ha explicado.

Cuestionado por el papel que va a jugar el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha afirmado que le "gustaría" que repitiera como candidato y en todo caso, no tiene "indicios" de que no quiera hacerlo.

Afonso ha comentado que Navarro es una "pieza clave" del partido en su doble condición de alcalde y senador por Tenerife y tiene encomendada "una tarea muy importante de cara a contribuir a ese resultado ganador para el Partido Popular".