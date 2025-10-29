Loro Parque celebra la adhesión canaria a la iniciativa nacional de Exceltur por un modelo turístico sostenible

Loro Parque celebra la adhesión canaria a la iniciativa nacional de Exceltur por un turismo responsable y sostenible - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Loro Parque, miembro fundador e impulsor de la campaña nacional 'Turismo Que Suma' de la Alianza para la Excelencia Turística de España Exceltur, ha celebrado este miércoles la adhesión del Consejo Canario de Turismo a esta iniciativa, a la que ya se han sumado los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote, y que busca promover un modelo turístico responsable, sostenible y de calidad en España.

La incorporación de las administraciones canarias supondría, asimismo, "un paso decisivo" hacia la coordinación y la acción conjunta en defensa del principal motor económico de las Islas como es el turismo, según ha celebrado el grupo Loro Parque en una nota.

Desde este verano, la campaña 'Turismo Que Suma' está activa a nivel nacional, con el objetivo de unir a empresas, asociaciones y destinos turísticos que compartan la misión de mejorar la percepción social del turismo y su contribución al bienestar común.

En concreto, será el próximo 10 de noviembre cuando se celebre la primera reunión del Foro de Seguimiento de Turismo Que Suma, donde más de veinte entidades del sector definirán el plan de acción conjunto que marcará los próximos pasos de la campaña.

"El turismo es la base de nuestra economía y la imagen de Canarias es una responsabilidad de todos", ha defendido Cybell Kiessling, directora de Administración del Grupo Loro Parque. Asimismo, Kiessling ha incidido en trabajar "unidos" las administraciones públicas, empresas y sociedad para fortalecer la marca Canarias y protegerla frente "a quienes intentan dañar la reputación de nuestras islas y del turismo que tanto aporta a la sociedad".

"Desde Loro Parque hemos apoyado esta campaña desde su origen, porque creemos en un turismo que sume, que proteja el entorno, que genere empleo, que eduque y que haga sentir orgullo a quienes vivimos del sector. Este es el momento de remar juntos hacia un modelo que ponga en valor lo que realmente somos un destino líder, comprometido y sostenible", ha señalado la directora de Administración del Grupo.

ADHESIÓN CANARIA

El Grupo Loro Parque ha celebrado asímismo la adhesión de las instituciones canarias, que "refuerza" el compromiso del archipiélago con esta campaña colectiva, impulsada por Exceltur y apoyada por algunas de las principales empresas y destinos turísticos del país, con el objetivo común de posicionar al turismo español como un ejemplo de "sostenibilidad, calidad y valor social".

Exceltur, del que es miembro el Grupo Loro Parque, es una asociación sin ánimo de lucro resultado del compromiso personal de un "significativo" grupo de líderes y máximos responsables de las principales empresas turísticas españolas desde 2002.

SOBRE LORO PARQUE

Reconocido mundialmente como un centro de protección de la biodiversidad, Loro Parque alberga a miles de especies animales bajo los más altos estándares de bienestar. Es, además, el patrocinador principal de Loro Parque Fundación, una ONG dedicada a la protección de las especies y sus ecosistemas.

Según recuerda la entidad, ha destinado más de 29 millones de dólares a más de 300 proyectos de conservación en todo el mundo, con los que se han salvado de la extinción a 18 especies amenazadas.