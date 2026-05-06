Loro Parque dona material para la protección de aves rescatadas a un zoológico de Kiev (Ucrania)

Loro Parque dona 5.000 metros de malla galvanizada especializada al Zoológico de Kiev, en Ucrania - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque ha enviado recientemente 5.000 metros de malla galvanizada especializada al Zoológico de Kiev, en Ucrania, un material que sería "esencial" para la construcción de un nuevo aviario al aire libre. Se trata de una iniciativa solidaria que busca demostrar que el bienestar animal y la conservación no tienen "fronteras".

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en 2022, la Embajada Animal habría mantenido una línea constante de apoyo a zoológicos, centros de rescate y profesionales que trabajan en condiciones extremas para proteger a los animales afectados por el conflicto, según ha informado el Grupo Loro Parque en una nota.

La malla galvanizada permitirá acoger y proteger a aves rescatadas de zonas fronterizas del país, muchas de ellas procedentes de áreas especialmente castigadas por la guerra.

El presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha destacado la importancia de mantener la cooperación entre instituciones zoológicas en momentos de especial dificultad: "La colaboración entre zoológicos es fundamental para el bienestar animal. Esta ayuda responde al compromiso de Loro Parque con las instituciones que, incluso en medio de la guerra, siguen trabajando para proteger a los animales y garantizar su cuidado", ha añadido.

El director zoológico de Loro Parque, Mike Jordan, ha explicado que la malla enviada destaca por su resistencia, durabilidad y versatilidad, cualidades "imprescindibles" para la construcción de aviarios modernos y seguros. Según Jordan, se trata de uno de los materiales más demandados para este tipo de instalaciones, ya que permite crear espacios funcionales y adecuados para el cuidado de aves en procesos de recuperación.

PROTECCIÓN VIDA SILVESTRE

Desde el Zoo de Kiev han trasladado su agradecimiento a Loro Parque por esta nueva donación, que consideran fundamental para seguir desarrollando su labor de protección de la vida silvestre en un contexto de enorme dificultad. El material recibido contribuirá directamente a mejorar la capacidad del centro para atender a animales rescatados y ofrecerles unas condiciones adecuadas de bienestar.

Esta nueva donación se sumaría a una larga trayectoria de colaboración que Loro Parque ha mantenido con instituciones zoológicas y centros de rescate de Ucrania desde 2022. Durante estos más de tres años, la Embajada Animal ha movilizado recursos, suministros y apoyo técnico para contribuir al cuidado de animales afectados directa o indirectamente por la guerra.

Entre las acciones más destacadas figura el envío de un camión con alimento especializado para loros, en colaboración con el Zoo de Berlín y Versele-Laga. Esta ayuda, valorada en 20.000 euros, fue transportada por tren desde Berlín hasta Kiev para su posterior distribución entre distintos centros que necesitaban alimento específico para sus animales.

OTRAS DONACIONES

Loro Parque también ha destinado apoyo al Feldman Ecopark, ubicado en Járkov, mediante donaciones de alimentos por valor de 20.000 euros. Este centro ha sido uno de los espacios zoológicos afectados por el conflicto y ha requerido ayuda urgente para garantizar la atención de los animales bajo su cuidado.

Asimismo, Loro Parque ha colaborado con el Centro de Rescate de Fauna Silvestre de Ucrania, también conocido como Wildlife Rescue Center, mediante el envío de una tonelada y media de pienso y neumáticos para las dos ambulancias empleadas en el traslado, rescate y rehabilitación de animales heridos. Estas aportaciones han permitido reforzar la capacidad operativa de los equipos que trabajan sobre el terreno.

Para Loro Parque, la colaboración entre instituciones zoológicas es una herramienta "esencial" para garantizar el bienestar de los animales, especialmente en situaciones de emergencia. Los centros acreditados desempeñan, recuerda el Grupo empresarial, un papel "fundamental" no solo en la conservación de especies, sino también en la respuesta ante crisis que amenazan la vida silvestre.

Con esta nueva acción, Loro Parque ha buscado reafirmar su papel como referente internacional en conservación y bienestar animal. La Embajada Animal mantiene así su compromiso con quienes, incluso en los contextos más adversos, dedican sus esfuerzos a proteger la vida silvestre y garantizar el futuro de las especies.