Loro Parque exige una respuesta urgente ante el cierre masivo de playas en Canarias

Jornada de limpieza en una playa organizada por Loro Parque - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera del Grupo Loro Parque, Cybell Kiessling, ha manifestado este martes su firme "preocupación y malestar" ante la "crítica" situación que atraviesan las costas canarias este verano.

Con varias de las playas más emblemáticas de Tenerife clausuradas, la empresaria ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional para garantizar la seguridad y el disfrute del patrimonio natural de las islas.

"Soy canaria. Llega el verano y lo único que queremos es disfrutar de nuestras playas. Sin embargo, muchas siguen cerradas por desprendimientos, por contaminación, por E. coli", ha declarado Kiessling, quien ha insistido en que "es triste, muy triste y profundamente decepcionante".

La denuncia de Kiessling se produce en un contexto de cierres preventivos que afectan a toda la geografía insular, detalla Loro Parque en una nota.

Por ejemplo, expone, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona se ha visto obligado a clausurar temporalmente la playa Leocadio Machado, en El Médano, tras detectarse niveles de E. coli superiores a los permitidos para el baño.

A los problemas de la calidad del agua también se suma el riesgo geológico.

Actualmente, siete enclaves costeros emblemáticos de Tenerife permanecen cerrados debido al peligro de desprendimientos en acantilados y laderas.

Entre los puntos afectados se encuentran playas de gran valor paisajístico y turístico como Los Patos en La Orotava, Benijo y Las Gaviotas en Santa Cruz, la playa de La Consolación en Garachico, Los Barqueros en Buenavista del Norte, Santo Domingo en La Guancha y el charco de Tabaiba en El Rosario.

Cybell Kiessling ha hecho especial hincapié en el perjuicio que esta situación supone tanto para la población local como para la principal industria del archipiélago.

"No solo por quienes vivimos aquí, que merecemos poder disfrutar de nuestro litoral con seguridad, sino también por la imagen que proyectamos al exterior", subraya la directiva.

En un destino que lidera el turismo internacional, la falta de acceso a las playas supone un "duro golpe" a la competitividad de las islas.

"Miles de turistas eligen Canarias por sus playas y se encuentran con banderas rojas y accesos cerrados", lamenta Kiessling, quien insiste en que la gestión de estos espacios debe ser una cuestión de Estado para las administraciones competentes.

Desde el Grupo Loro Parque -- referente mundial en sostenibilidad y cuidado del medio ambiente-- Kiessling recuerda que el éxito de Canarias como destino depende de la salud de sus ecosistemas y de la eficiencia de sus infraestructuras públicas.

"Cuidar nuestras playas no debería ser una opción ni un debate. Debería ser una prioridad", concluye.