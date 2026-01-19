Loro Parque Fundación constata el alto riesgo de extinción de artrópodos únicos de Canarias

Encuentro internacional sobre artrópodos celebrado en Loro Parque - LORO PARQUE FUNDACIÓN

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE), 19 (EUROPA PRESS)

Loro Parque Fundación ha acogido un 'workshop' internacional entre el 12 y el 14 de enero para la reevaluación del estado de conservación de artrópodos endémicos de Canarias, un encuentro organizado gracias a la labor del Centro de Supervivencia de Especies de la Macaronesia, en colaboración con universidades canarias y el proyecto CanBio, y que ha confirmado que todas las especies analizadas continúan considerándose amenazadas y requieren atención prioritaria.

El taller, celebrado en las instalaciones de Loro Parque Fundación, reunió a especialistas de reconocido prestigio de universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, así como expertos vinculados a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Durante el encuentro se reevaluaron 15 especies de artrópodos endémicos, entre ellas moscas, saltamontes y escarabajos exclusivos del archipiélago.

Tras el análisis de datos científicos recientes y el intercambio de conocimiento experto, los participantes concluyeron que todas las especies siguen en categorías de amenaza, aunque las nuevas evaluaciones permiten precisar mejor el nivel real de riesgo y orientar con mayor eficacia las medidas de protección necesarias, recoge una nota de Loro Parque.

Este trabajo científico se apoya en la investigación desarrollada en el marco del proyecto CanBIO, financiado a partes iguales por el Gobierno de Canarias y Loro Parque Fundación, con una inversión global de 4,5 millones de euros hasta 2027.

Gracias a los datos generados por los equipos investigadores, ha sido posible actualizar información clave sobre distribución, tamaño demográfico y amenazas de algunas especies que no se evaluaban desde hacía más de dos décadas.

El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, destacó que la conservación efectiva comienza siempre con el "conocimiento riguroso".

"Apoyar e impulsar este tipo de encuentros científicos es esencial para comprender mejor nuestra biodiversidad única y garantizar que las decisiones de conservación se basen en datos sólidos y actualizados", indicó.

Por su parte, el investigador y coordinador científico del proyecto CanBio, Carlos Ruiz, subrayó la relevancia de este proceso afirmando que la importancia de basar las decisiones en datos científicos es "esencial".

"Este trabajo nos permite tomar mejores decisiones de cara al futuro y avanzar en la correcta gestión y salvaguarda de los ecosistemas", apuntó.

SITUACIÓN CRÍTICA

Además, advirtió de que "los resultados obtenidos ponen de manifiesto la situación crítica de una parte significativa de la biodiversidad terrestre canaria y refuerzan el papel de la investigación científica como herramienta esencial para la conservación del patrimonio natural".

Los expertos coinciden en que, aunque algunas especies han cambiado de categoría tras la revisión, estos ajustes no implican necesariamente una mejora de su situación, sino una evaluación más precisa basada en evidencia científica actualizada.

De hecho, varias especies han visto agravado su nivel de amenaza, lo que confirma la fragilidad de una parte significativa de la biodiversidad terrestre canaria, remarcan desde Loro Parque.

Además de su alto valor ecológico, los artrópodos desempeñan funciones esenciales para el equilibrio de los ecosistemas, como la polinización, la descomposición de materia orgánica o el mantenimiento de las cadenas tróficas, lo que convierte su conservación en una prioridad estratégica para territorios insulares como Canarias.

En las próximas semanas, los resultados del 'workshop' serán revisados y consolidados antes de su incorporación al sistema oficial de la UICN, paso previo a su publicación en la próxima actualización de la 'Lista Roja', una herramienta clave para priorizar acciones de conservación a escala global.