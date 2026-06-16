Loro Parque Fundación y la ULPGC impulsan un proyecto para recuperar el caballito de mar en Canarias - CEDIDO POR LORO PARQUE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque Fundación y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han impulsado el proyecto científico 'JANTO' para recuperar el caballito de mar común ('Hippocampus hippocampus') en el archipiélago canario.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Según ha informado Loro Parque en una nota de prensa, el objetivo de la actuación será generar el conocimiento científico necesario para conservar y recuperar las poblaciones de esta especie en Canarias ante el declive global que han sufrido estos animales por la degradación de los hábitats costeros, la contaminación y el cambio climático.

El plan de trabajo se ha estructurado en tres grandes líneas de acción complementarias. En primer lugar, los investigadores realizarán una radiografía genética del archipiélago mediante campañas de muestreo en diferentes islas para estudiar la diversidad y la estructura poblacional del caballito de mar.

Mientras, de forma paralela, el proyecto contempla la aplicación de protocolos específicos de cría bajo cuidado humano en las instalaciones de 'Poema del Mar' para producir ejemplares genéticamente adecuados.

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en ambas líneas, la iniciativa diseñará un plan piloto de repoblación en la isla de Gran Canaria, donde los ejemplares seleccionados se liberarán en hábitats adecuados para su posterior monitorización mediante censos visuales submarinos.

FOMENTAR LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS

Por su parte, el proyecto incorpora una vertiente de sensibilización ambiental con talleres y actividades divulgativas dirigidas a pescadores, buceadores y centros educativos para fomentar la protección de los ecosistemas marinos.

La iniciativa, que tiene una duración prevista de alrededor de dos años y medio, aspira a generar un conocimiento clave para la conservación de esta especie en Canarias y se busca establecer un modelo de restauración de poblaciones marinas que pueda ser replicable en otros territorios del planeta.