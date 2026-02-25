Loro Parque (Tenerife) celebra el nacimiento de una nueva cría de jaguar, fruto de la unión entre Tito y Naya - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque ha celebrado este miércoles el nacimiento de una nueva cría de jaguar (Panthera onca), resultado de la unión entre Tito y Naya, una pareja que ha mostrado una afinidad excepcional desde el primer momento.

El nacimiento se enmarca en el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), una iniciativa que busca garantizar poblaciones genéticamente sanas bajo cuidado humano y reforzar el futuro de las especies amenazadas, según ha explicado el grupo empresarial.

Tito nació en diciembre de 2013 en San Petersburgo y llegó a Loro Parque en octubre de 2025, procedente del Zoo de Hodonín (República Checa), dentro del programa EEP, que forma parte de la estrategia europea para fortalecer la reproducción de esta especie, cuya población en estado silvestre está disminuyendo rápidamente. Naya, por su parte, nació en enero de 2017 en el Zoo de Martinica y se incorporó a Loro Parque en marzo de 2019.

POBLACIÓN DE JAGUAR

Recuerda el Loro Parque que la población de jaguar ha disminuido un 25 % en tan solo los últimos 20 años en la mayor parte de su área de distribución, y su situación es especialmente delicada en varias regiones: en Argentina, las poblaciones están muy fragmentadas; en El Salvador y Uruguay, la especie ya ha desaparecido.

En paralelo, desde su llegada, Tito y Naya han mostrado una compatibilidad extraordinaria, con comportamientos que el equipo nunca había observado antes en la hembra.

"Desde el primer día supimos que estábamos ante una combinación genética y comportamental extraordinaria. Tito es un jaguar de gran relevancia genética, y Naya, además de ser una madre ejemplar, posee también un altísimo valor genético. Este nacimiento es un logro muy significativo para la población europea de jaguar", ha explicado Daniel Rodríguez, responsable de mamíferos terrestres de Loro Parque.

La pareja dio a luz a dos crías. Lamentablemente, una de ellas nació muy pequeña y débil y falleció poco después del parto, algo no inusual entre jaguares silvestres y otros felinos, pero la otra es "fuerte y activa".

GESTACIÓN Y NACIMIENTO

Por primera vez en la historia del Parque, se ha decidido mantener al macho durante todo el proceso de gestación, nacimiento y cría, un enfoque "innovador" que ha requerido un seguimiento exhaustivo.

Así, durante el embarazo se realizaron controles de peso casi diarios y análisis hormonales (progesterona y estrógenos) mediante muestras de orina para anticipar el momento del parto. Cuando este se aproximaba, Naya fue separada, aunque manteniendo acceso visual a Tito, quien observó los acontecimientos y permanecer en contacto con la madre y la cría. Gracias a las cámaras instaladas en el interior del recinto, el equipo pudo supervisar ambos nacimientos y observar el comportamiento tranquilo del macho, que se mantuvo atento mientras vigilaba a Naya.

Una semana después del nacimiento, las cámaras captaron un momento significativo: Naya llevó voluntariamente a la cría hasta la zona de observación para mostrársela a Tito. Tras analizar su comportamiento el lunes 23 de febrero de 2026, por primera vez en Loro Parque se permitió que el macho volviera a estar junto a la hembra y su cría. Las primeras señales son muy positivas, aunque el equipo mantiene una vigilancia constante y prudente.

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha recordado que garantizar el futuro del jaguar requiere "compromiso, ciencia y cooperación internacional". De este modo, ha inicido en la "buena noticia" que supone este nacimiento, para el Loro Parque y para la conservación europea y global de la especie.

"Cada nueva vida representa una esperanza real para un animal cuyo futuro en estado silvestre es cada vez más incierto", afirma Kiessling.