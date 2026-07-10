Loro Parque (Tenerife) recibe dos ejemplares de tigre de Sumatra, la subespecie de tigre más amenazada del planeta

Dos ejemplares de tigre de Sumatra, en el Loro Parque (Tenerife) - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque ha recibido recientemente a dos ejemplares de tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae), la subespecie de tigre más amenazada del planeta. Se trata de Zaza, una hembra de dos años, y Lucu, un macho de ocho, procedentes de diferentes zoológicos del Reino Unido, que forman ahora una nueva pareja en el marco del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

La formación de esta pareja no es fruto del azar. Cada tigre de Sumatra incluido en la población gestionada de Europa cuenta con un completo perfil genealógico como es la fecha de nacimiento, parentesco, ascendencia, traslados previos y vínculos familiares que los coordinadores del programa emplean para identificar qué uniones aportarán mayor diversidad genética, evitando al mismo tiempo la consanguinidad.

A estos criterios científicos se suman la edad, la salud, el temperamento y el bienestar de cada animal, así como la viabilidad práctica del traslado. Solo cuando todos esos factores coinciden se autoriza la formación de una nueva pareja, según ha informado el grupo empresarial en una nota.

El presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha señalado que la llegada de Zaza y Lucu refuerza el compromiso del grupo empresarial con la conservación del tigre de Sumatra.

"Cada traslado dentro de un programa coordinado como el EEP responde a criterios científicos muy rigurosos, y pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre zoológicos modernos para proteger especies que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable en la naturaleza", ha añadido.

SOBRE EL TIGRE SUMATRA

El tigre de Sumatra es el más pequeño y de pelaje más oscuro de todas las subespecies de tigre, características que reflejan su adaptación a los densos y húmedos bosques tropicales de la isla de Sumatra, en Indonesia. Su situación en libertad es crítica ya que apenas quedan entre 300 y 400 ejemplares, todos ellos restringidos a esta isla, donde la pérdida y fragmentación del hábitat y el crecimiento de la población humana están reduciendo la población en torno a 40 tigres cada década.

La situación del tigre de Sumatra se enmarca, además, en el contexto de desaparición de otras subespecies insulares de tigre: el tigre de Java y el tigre de Bali ya están extinguidos, un precedente que subraya la urgencia de los programas coordinados de conservación para mantener poblaciones de respaldo bajo cuidado humano y sensibilizar sobre la protección de los bosques tropicales.

"Este es un momento muy importante para Loro Parque y para todas las personas implicadas en el cuidado de estos extraordinarios animales. Acoger a una nueva pareja de tigres de Sumatra supone un compromiso a largo plazo, y nuestra prioridad es garantizar que ambos animales dispongan del tiempo, el espacio y los cuidados especializados que necesitan mientras se adaptan a su nuevo hogar", ha destacado Mike Jordan, director zoológico de Loro Parque.

SUPERVISIÓN Y ADAPTACIÓN

Los tigres de Sumatra se encuentran entre las subespecies de tigre más raras del mundo y se enfrentan a amenazas constantes en la naturaleza, como la pérdida y fragmentación del hábitat y la caza furtiva. Sus parientes cercanos, el tigre de Java y el tigre de Bali, ya se han extinguido por completo, por lo que los programas de cría para la conservación en zoológicos acreditados constituyen una importante red de seguridad para la especie.

Zaza y Lucu serán supervisados de cerca por los equipos de cuidado animal de Loro Parque mientras se adaptan a su nuevo hogar y se familiarizan entre sí. Cualquier futura reproducción dependerá del bienestar de ambos ejemplares, de su compatibilidad y de la estrecha coordinación del programa europeo de cría para la conservación.

Con esta nueva pareja, Loro Parque busca reforzar su papel en la lucha internacional por salvar al tigre de Sumatra de la extinción y ofrece a sus visitantes la oportunidad de conocer de cerca a uno de los grandes felinos más emblemáticos y amenazados del planeta, comprendiendo así la importancia de proteger los bosques tropicales de los que depende su supervivencia.