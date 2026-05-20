Machín defiende becar a estudiantes africanos y VOX le afea el gasto de 230.000 euros

Archivo - Consejera regional de Universidades, Ciencia , Innovación y Cultura, Migdalia Machín - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Universidades y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha defendido este miércoles los acuerdos suscritos con países africanos y que permiten becar a estudiantes del continente mientras que VOX ha afeado un gasto de 230.000 euros --de una partida global de 10 millones de euros.

En comisión parlamentaria, y a pregunta de Vox, la consejera ha tildado de "irrisoria" la cifra cuando hay que tratar de "ayudar" a los países africanos y la educación "es un derecho, no un privilegio", por lo que cree que el debate "ideológico" planteado por la formación conservadora es un retroceso.

Ha dicho que el modelo de becas del Gobierno regional responde a que "ninguna persona que vive en Canarias no tenga que no poder estudiar por no tener los recursos económicos necesarios" ya que la educación da "armas para poder defenderse, no solo a nivel intelectual, sino a nivel también emocional".

Ha valorado que las becas han permitido el aumento de la alfabetización, especialmente a partir de los años 80 y entre las mujeres, pues "muchísimas" estudiaban a través de Radio ECCA, por lo que ha agradecido que la sociedad canaria ya esté "formada".

Machín ha apuntado que "la educación es la base de todo" y en el caso de África se trata de un continente "con extrema pobreza" que complica indirectamente a Canarias "porque la gente busca dónde ir", y a través de las becas se puede "ayudar" y dar una "oportunidad" para tratar de evitar la emigración.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, no entiende que haya becas a estudiantes africanos valoradas en más de 15.000 euros cuando las de los estudiantes isleños no llegan a 2.000 euros y se ha preguntado si la comunidad autónoma está "en disposición de dar ese tipo de becas a alumnos de África".

En esa línea ha indicado que Canarias es una "región pobre" y aunque no quiere "excluir a nadie" en la concesión de becas entiende que hay que "priorizar" a la población de las islas y evitar "este tipo de dispendios".

Galván se ha preguntado si se hace "seguimiento" de la adjudicación de las becas a estudiantes africanos y ha insistido en por qué se asignan "recursos escasos" a personas que no son canarias.

"Cuando todo eso esté cubierto, toda la sociedad esté cubierta, podemos mirar hacia afuera pero mientras tanto, y creo que no es el caso, tenemos que mirar primero por los canarios", ha agregado.