Machín defiende el compromiso del Gobierno con las universidades públicas y NC-bc le insta a cubrir el 1% del PIB

Archivo - La consejera de Universidades del Gobierno Canario, Migdalia Machín - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Universidades y Cultura, Migdalia Machín, ha defendido este miércoles el compromiso del Gobierno de Canarias con las universidades públicas y que ha ejemplificado en el presupuesto récord de este ejercicio, con 300 millones de euros.

En respuesta a una pregunta de NC-bc en comisión parlamentaria ha pedido un debate "serio y riguroso" sobre la financiación de las universidades públicas porque "no es un problema sólo de Canarias", dado que el Estado "también tiene que implicarse" y lo que ha hecho hasta ahora es convocar una comisión en 2025 "en la que no creó ni el acta y luego dejó de convocarla, por algo será".

"Si usted me está exigiendo a la comunidad autónoma, exíjale también al Estado, cosa que no ha hecho en su intervención", ha reprochado a la diputada canarista Carmen Hernández, más aún cuando su partido gestionó la Consejería de Hacienda en la pasada legislatura y "conoce perfectamente" la regla de gasto y los límites a los que se puede llegar.

Ha indicado que es "incuestionable" la subida presupuestaria de este año en 30 millones aunque no se conforma y hay que "seguir luchando", pero no entiende el "debate sesgado" que promueve NC-bc.

Asimismo ha avanzado que se sigue trabajando con las dos universidades canarias para cerrar en breve el contrato-programa. "Eso será lo que da estabilidad", ha agregado aunque sin responder a la pregunta de si ha firmado el manifiesto de apoyo a las universidades públicas lanzado por una plataforma ciudadana.

Hernández (NC-bc) ha valorado la apuesta de Machín por apoyar a las universidades públicas frente al discurso del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de que invertir en educación "deprime la economía".

Ha dicho que el manifiesto ya está respaldado por casi 4.500 personas que critican la "ofensiva ultraliberal" para desarrollar centros privados a costa de los públicos de ahí que se pida un pacto para defender a las universidades públicas de su "desmantelamiento progresivo" y en reconocimiento a su "papel histórico".

"Nos jugamos que siga siendo así", ha destacado, subrayando que hay que trabajar para que antes de 2030 ya se destine el 1% del PIB canario a las universidades públicas y que ha cifrado en unos 140 millones adicionales.

"Alguien podría decir pues esto es mucho dinero, no es mucho dinero para una comunidad a la que le sobra el dinero, no es un problema de recursos", ha indicado, ya que se eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones y se han vuelto más de 50 millones de fondos europeos más algo más de otros 200 este mismo año.

"¿Por qué no se invierte estos 140 millones de euros al año y se responde a las reclamaciones de ambos rectores y de la sociedad canaria?", se ha preguntado, ya que serviría para cubrir suministros básicos y el coste del personal.

La diputada canarista entiende que el Gobierno canario "no cree en lo público" y "sí en lo privado" y con esa filosofía "no se democratiza" el acceso a la educación superior.