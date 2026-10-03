Manifestantes salen a las calles de Canarias por la crisis de la vivienda: "Ni casas sin gente ni gente sin casas"

Una persona sostiene unas llaves durante una cacerolada por la vivienda, frente al Ayuntamiento de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas han salido este sábado a las calles de las islas para protestar por la crisis de la vivienda, sumándose así a la convocatoria estatal encaminada a promover una "huelga general" en todo el país. En Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, los manifestantes, que han retrasado unos minutos su salida, claman con caceroladas y pancartas por que la vivienda "sea un derecho y no un negocio".

"Acabemos con el negocio de la vivienda. Ni casas sin gente ni gente sin casas", se podía leer en la cabecera de la manifestación que comenzaba en Plaza de La Feria, en la capital grancanaria, donde decenas de personas comenzaban a concentrarse a partir de las 11.00 horas ante el "hartazgo" social por no obtener respuesta institucional a un derecho "fundamental": el acceso a una vivienda "digna".

Las protestas de Canarias, que también se celebran en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto del Rosario (Fuerteventura), cuentan con un enfoque propio en la realidad de las islas donde, exponen los manifestantes, "el Gobierno canario lleva tres años bloqueando la aplicación de la ley de la vivienda", situación que impide que, aunque se hubiera aprobado el decreto 'Maricarmen' en el Congreso, se alivie la crisis en las islas.

Las concentraciones en las islas reúnen este sábado a más de medio centenar de colectivos sociales y ciudadanos, jóvenes y mayores, que claman por que la "vivienda sea un derecho y deje de ser un negocio para los especuladores". Además, consideran los manifestantes, el decreto 'Maricarmen', dividido finalmente en dos en su llegada al Congreso, fue "de mínimos" y llegó "muy tarde" a una situación que ahora es crítica.

RECORRIDO Y MANIFESTACIONES

La manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, que comenzó poco después de las 11.00 horas, partió desde plaza de La Feria, continuó por Luis Doreste Silva, para arribar a León y Castillo, donde finalizará, junto a la sede del Gobierno regional.

En cambio, en la capital tinerfeña, en Santa Cruz de Tenerife, la protesta, que comenzó en paralelo, partió de subdelegación del Gobierno en Calle Méndez Núñez, con la previsión de proseguir por Plaza Weyler, Calle Castillo, Calle Valentín Sanz, Puente Serrador, Avenida José Manuel Guimerá, hasta finalizar en Presidencia del Gobierno de la capital tinerfeña.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas en Fuerteventura convocó este sábado una manifestación, a las 11.00 horas, frente a los juzgados de Puerto del Rosario, en la calle Secundino Alonso, donde se reunió, al menos, un centenar de personas, según detallan los organizadores.