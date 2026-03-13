En marcha la primera planta de generación eléctrica de emergencia en Tenerife, de "respaldo" ante posibles apagones - GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias ha inaugurado este viernes en Tenerife la primera planta de generación eléctrica de emergencia en el polígono de La Campana, una infraestructura que, desarrollada por Sampol, busca fortalecer el sistema eléctrico en las islas y, ante cualquier incidencia, garantizar el suministro.

La central es la primera de una serie de instalaciones previstas tanto en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, y que reflejarían la importancia de la colaboración público-privada para abordar "una carencia estructural" de las islas que las administraciones canarias "quieren superar", según ha destacado el presidente regional, Fernando Clavijo, en una nota de prensa.

Además de la asistencia del jefe del Ejecutivo, la inauguración contó con la presencia del consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata; la CEO del Grupo Sampol, Carmen Sampol; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

Durante su intervención, Clavijo destacó el papel de la empresa Sampol y su trabajo para dar respuestas "a una demanda histórica y necesaria" para el desarrollo económico y social de la islas, independiente energéticamente del exterior, que adquiere mayor importancia "en estos tiempos bélicos e inciertos": "Sin electricidad no podemos ofrecer servicios, comunicarnos ni abastecernos".

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, ha señalado "el hito" que supone la inauguración de esta planta, que nace de un procedimiento "nunca antes realizado" para paliar la situación de emergencia energética en la que se encuentra Canarias.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha celebrado que la puesta en marcha de esta nueva central de emergencias "simbolice" el compromiso del Gobierno de España con las demandas presentes y futuras de Canarias y con la "estabilidad" del sistema eléctrico de las islas en situaciones de emergencias: "A través del Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno de España apuesta con esta colaboración público-privada por unas instalaciones que no son solo una mejora técnica, sino una inversión en tranquilidad para nuestra población".

Carmen Sampol, CEO del Grupo SAMPOL, señaló cómo la planta es un ejemplo de capacidad de ejecución integral, desde la ingeniería hasta la operación y mantenimiento. "Contribuimos a reforzar la seguridad del suministro en Canarias y a facilitar la integración de más energías renovables en el sistema", ha dicho.

SOBRE LA PLANTA

La planta de La Campana, que estará generalmente apagada y solo se activará en situaciones de emergencia para evitar un apagón, cuenta con una potencia instalada de 9 MW de generación gestionable, diseñada para aportar respaldo al sistema eléctrico Tenerife-La Gomera en el contexto de la emergencia energética canaria.

La instalación está equipada con cinco grupos electrógenos de última generación y sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) para minimizar emisiones y ruido, además de equipamiento adicional para su conexión a la red de distribución.

Durante la fase de construcción participaron alrededor de 50 profesionales directos, mientras que la fase de operación y mantenimiento supondrá la incorporación de 20 nuevos empleos, además de más de un centenar de puestos indirectos generados en el entorno, según ha avanzado el Gobierno regional.

SISTEMA ELÉCTRICO

En el marco de la renovación del sistema eléctrico de Canarias, se ha impulsado DRAGO, una iniciativa que busca "reforzar" la capacidad de generación del archipiélago mediante la incorporación de cinco nuevas plantas en Tenerife y Fuerteventura, que aportarán 258 MW de potencia adicional.

Este programa permitirá fortalecer la seguridad del suministro eléctrico y facilitar la integración progresiva de energías renovables en el sistema. En este contexto, SAMPOL Canarias desarrolla el Proyecto ATLANTE, su plan de generación de respaldo para la estabilidad del sistema eléctrico ante una emergencia.

El plan contemplaría, asimismo, cuatro plantas --tres en Tenerife y una en Fuerteventura--, de las cuales dos ya están construidas.

Entre estas infraestructuras se encuentra la planta de emergencia de La Campana, inaugurada este viernes, la primera instalación en entrar en funcionamiento dentro de este despliegue de generación de respaldo en Canarias.

El proyecto se habría iniciado en diciembre de 2024, obtuvo la Autorización Administrativa a principios de septiembre de 2025 y, tras aproximadamente tres meses de intensa obra, alcanzó la puesta en servicio antes de Navidad de 2025.