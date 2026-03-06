En marcha la tramitación para ampliar el Instituto de Tecnologías Biomédicas, en Tenerife, con más de 10,5 millones

En marcha la tramitación para ampliar el Instituto de Tecnologías Biomédicas, en Tenerife, con 10,5 millones - TONY CUADRADO

El Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (Bioavance) ha puesto en marcha la tramitación para la ejecución de la segunda fase del edificio del Instituto de Tecnologías Biomédicas (ITB), una ampliación del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN) para reforzar la investigación científica en la isla con una inversión de los 10,5 millones de euros.

Las tres instituciones han firmado un convenio de cooperación para el desarrollo de esta nueva fase del edificio, que contempla la construcción de seis nuevas plantas sobre el actual inmueble del ITB.

"Queremos que nuestros estudiantes y nuestros investigadores puedan desarrollar aquí su carrera profesional, que el talento que se forma en la Universidad de La Laguna encuentre oportunidades en Tenerife y contribuya a construir una economía basada en el conocimiento", ha destacado la presidenta, Rosa Dávila, en una nota.

La ampliación permitirá responder, asimismo, al crecimiento de la actividad científica del Instituto de Tecnologías Biomédicas, que ha incrementado de forma "significativa" sus grupos de investigación en los últimos años. Para dar respuesta a esta demanda, el proyecto prevé la creación de nuevos laboratorios y espacios de trabajo especializados, reforzando la investigación traslacional y la transferencia de conocimiento en biomedicina.

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

La ampliación del Instituto de Tecnologías Biomédicas se enmarcaría la estrategia del Cabildo de Tenerife de reforzar el polo científico y biomédico del entorno del Hospital Universitario de Canarias, donde ya se concentran infraestructuras de investigación, formación universitaria y actividad sanitaria. Este ecosistema permitiría estrechar la colaboración entre investigadores, profesionales sanitarios y empresas para el desarrollo de proyectos innovadores y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad.

La nueva fase del edificio supondrá una ampliación mínima de 4.000 metros cuadrados de superficie construida, destinada a laboratorios de investigación, espacios de trabajo para investigadores y áreas de servicios comunes, que se elevará sobre la Fase I.

El programa funcional contempla la creación de 26 nuevos laboratorios de diferentes tamaños, salas de cultivo celular, espacios técnicos, zonas de trabajo para personal investigador, salas de reuniones y servicios comunes en cada planta, así como áreas reservadas para futuros grupos de investigación.

El diseño del edificio también incorporará criterios de accesibilidad, sostenibilidad y funcionalidad, además de espacios que favorezcan la conciliación y la igualdad, como salas de lactancia y circulaciones interiores seguras y visibles.

MÁS DE 10,5 MILLONES DE INVERSIÓN

El Cabildo de Tenerife asumirá la financiación del coste previsto para la construcción y puesta en funcionamiento de esta segunda fase, cuya inversión estimada supera los 10,5 millones de euros, de acuerdo con las previsiones iniciales del proyecto.

La Fundación Bioavance se encargará de gestionar la redacción del proyecto arquitectónico, mientras que la Universidad de La Laguna asumirá la licitación y ejecución de las obras, así como la puesta en funcionamiento del nuevo edificio.

La redacción del proyecto técnico ya ha salido a licitación con un presupuesto base de 406.157,22 euros, financiado por el Cabildo.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas de la Universidad de La Laguna desarrolla su actividad científica en diferentes áreas estratégicas para la salud y la biomedicina.

Entre sus principales líneas de investigación destacan las vinculadas al estudio de enfermedades genéticas y raras, centrada en la identificación de mutaciones y mecanismos genéticos responsables de enfermedades poco frecuentes, el desarrollo de modelos experimentales y biomarcadores para su diagnóstico precoz, y la investigación de nuevas dianas terapéuticas y posibles tratamientos.

También se estudian las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento, con el estudio de patologías cardiovasculares, metabólicas .-como la diabetes y la obesidad-- y degenerativas, con el análisis de los mecanismos celulares y moleculares del envejecimiento, el deterioro de tejidos y sus factores de riesgo.

La neurobiología y enfermedades del sistema nervioso configuran otras de sus ramas de estudio, dedicada a la investigación de procesos de neurodegeneración y neuroinflamación, el estudio de enfermedades como el Alzheimer y otras demencias, así como el análisis del dolor crónico y distintos trastornos neurológicos.

En sus líneas también se contempla el desarrollo de fármacos y terapias biomédicas, un área de trabajo orientada a la identificación de nuevas dianas terapéuticas, el desarrollo y ensayo de compuestos farmacológicos experimentales y la investigación en química medicinal y biotecnología aplicada a la salud.

BIOTECNOLOGÍA

El Instituto aborda, además, las ramas de estudio vinculadas a la bioingeniería y biotecnología biomédica, con el uso de herramientas ómicas --como la genómica, la proteómica y la metabolómica-- para el desarrollo de biomarcadores y nuevas tecnologías de diagnóstico, con aplicaciones en medicina personalizada.

A ello se suma el interés de la institución en la innovación y tecnología en servicios de salud, una labor centrada en el análisis de la organización y planificación sanitaria, la aplicación de nuevas tecnologías al sistema de salud y la transferencia de conocimiento a hospitales y empresas biotecnológicas.

El ITB integra investigadores de distintas disciplinas y mantiene una estrecha colaboración con hospitales universitarios y centros de investigación, y, con todo ello, presenta el objetivo de trasladar el conocimiento científico a aplicaciones clínicas y biotecnológicas que contribuyan a mejorar la salud de la población.