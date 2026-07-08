Marcial Morales será el candidato de Municipalistas Primero Canarias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR MUNICIPALISTAS PRIMERO CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asamblea local de Municipalistas Primero Canarias ha acordado este miércoles que Marcial Morales Martín será el candidato de la formación a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las próximas elecciones municipales de 2027.

En un comunicado, los municipalistas han prometido trasladar a la capital los "ejemplos de buena gestión" de municipios como Gáldar o Agüimes, donde gobiernan "con el objetivo de resolver los problemas de limpieza, vivienda o abandono de los servicios básicos que tanto descontento han generado estos últimos años entre la ciudadanía".

Al respecto, el alcalde de Gáldar y líder municipalista Teodoro Sosa, ha comentado que "Las Palmas de Gran Canaria necesita un meneo importante y se lo vamos a dar".

"Marcial Morales --dijo-- cuenta con una gran trayectoria de gestión pública, una hoja de servicios intachable, reputación, prestigio, experiencia, conocimiento y capacidad de trabajo, lo que lo convierte en una persona idónea para sacar al Ayuntamiento de la situación de bloqueo en la que se encuentra".

Nacido en Tuineje en 1958, Morales ha desarrollado su actividad profesional como educador de menores, tanto en Puerto del Rosario como en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad en la que reside actualmente y en la que ha vivido de forma intermitente, en diferentes etapas, durante casi 30 años.

Como gestor público, fue director general de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias entre 1993 y 1999, consejero de Empleo y Asuntos Sociales de 1999 a 2003, concejal de Puerto del Rosario de 2003 a 2005, alcalde de esta capital de 2005 a 2015 y presidente del Cabildo de Fuerteventura desde 2015 hasta 2019.

En los últimos años se ha centrado en su labor como patrono de la Fundación Canaria Yrichen y voluntario en el Comedor Social San Pedro, en La Isleta, ayudando a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Por su parte, el pasado mes de junio solicitó su incorporación como militante de base de Municipalistas Primero Canarias y ahora se convierte en candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, tras aceptar la petición de las bases de regresar a la primera línea política.

PERFIL "NACIONALISTA, PROGRESISTA Y MUNICIPALISTA"

Al respecto, el presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, subrayó el perfil "nacionalista, progresista y municipalista" que Marcial Morales ha demostrado en toda su trayectoria.

"Es alguien que viene de abajo, que está siempre en contacto con la calle, es cercano, escucha a la gente, se implica y se compromete porque entiende la política como una actividad de servicio público", observó.

CONSEGUIR UN AYUNTAMIENTO "QUE FUNCIONE"

Mientras, el ya candidato de Primero Canarias aseguró que su formación política tiene un proyecto para la capital que pasar por conseguir "un Ayuntamiento que funcione, que escuche a la ciudadanía y atienda los servicios básicos" como limpieza viaria, gestión de residuos, mantenimiento y asfaltado de calles, control de plagas, cuidado de parques y jardines o seguridad ciudadana, un Ayuntamiento "que dignifique la ciudad, mejore la calidad de vida de la gente y trabaje por resolver el problema de la vivienda".

En su opinión, el próximo gobierno municipal debe estar centrado en "resolver los problemas de la gente y gestionar con eficacia los servicios que necesita la primera ciudad de Canarias".

Morales también dedicó unas palabras a los trabajadores municipales, a los que invitó a "pasar página de los problemas del pasado para construir juntos un nuevo Ayuntamiento del que tanto ellos como la ciudadanía se puedan sentir orgullosos".

"Necesitan dirección, organización y rumbo, nuevas metas y aire fresco para recuperar la ilusión y la motivación por hacer que el Ayuntamiento de esta ciudad esté a la altura de una capital de primera", subrayó.