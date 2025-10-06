María Leonor Ferrer, nueva directora general de Relaciones con la Justicia del Gobierno canario

LAS PALMAS DE GOBIERNO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha nombrado este lunes a María Leonor Ferrer Sancho directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, cargo dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en sustitución de Carmen de León Jiménez, que ha cesado a petición propia.

Leonor Ferrer es licenciada en Derecho por la Universidad de las Illes Balears e ingresó en la Administración de Justicia en el año 1992 como Oficial de Justicia (actual Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa).

Ha desempeñado el cargo de Letrada de la Administración de Justicia en diversos órganos judiciales de la provincia de Las Palmas, incluyendo la Audiencia Provincial (Sección Penal), Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Social y Juzgados de Santa María de Guía, Gáldar y Arucas.

Además es formadora del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) desde el 2020 en protección de datos y herramientas digitales y eficiencia relacionadas con la Administración de Justicia en el ámbito tecnológico.

Desde abril de 2017 ejerce como técnica en el Servicio de Modernización y Organización de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.