Marina Mercante notifica a Fuerteventura que trabaja en la recuperación de la conexión marítima con la Península

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 5 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de la Marina Mercante ha notificado al Cabildo de Fuerteventura que está trabajando para impulsar, a la mayor celeridad posible, la tramitación de la futura licitación de la línea marítima de interés público con la Península que contempla escala en la isla.

En un comunicado, la Corporación insular ha explicado que se trata de una reivindicación que apoyan también los ayuntamientos majoreros y la Cámara de Comercio de Fuerteventura.

La presidenta, Lola García, ha resaltado el trabajo realizado por las administraciones majoreras para lograr que se cumpla con una reivindicación "justa, necesaria y estratégica para el presente y el futuro de la isla".

Por su parte, comentó que la eliminación de la conexión con la isla incrementa los costes del transporte marítimo en torno a un 70-78%.

"En una economía insular y periférica como Fuerteventura, los sobrecostes son asumidos, directamente, por el consumidor final o por las pequeñas y medianas empresas, colocando a Fuerteventura en una situación de clara desventaja", aseguró.

Por ello, la presidenta esperó que "efectivamente se incluya la escala en Fuerteventura como Obligación de Servicio Público (OSP), tal y como hemos pedido debido a su importancia, y que se agilice la licitación".