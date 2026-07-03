Marinas de España espera la participación de un centenar de puertos deportivos en su II Congreso Nacional

Marinas de España celebrará en noviembre su II Congreso Nacional en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Marinas de España celebrará los próximos 4 y 5 de noviembre de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria su II Congreso Nacional que coorganizará junto al Gobierno de Canarias y Puertos Canarios con la previsión de que participen representantes de un centenar de puertos deportivos de todo el país.

En un comunicado, la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT) ha anunciado la apertura del periodo de inscripciones a través de la página web congreso.marinasdeespana.com

Se trata de un encuentro que dará continuidad a la primera edición, celebrada en noviembre de 2025 en Puerto Sotogrande (Cádiz), que reunió a más de 200 profesionales y más de 40 representantes de instituciones y administraciones, con la participación de más de 60 puertos deportivos de nueve comunidades autónomas.

Para la edición 2026, el programa se estructura en dos jornadas de carácter complementario. La primera, el miércoles 4 de noviembre, es una cita técnica dirigida a los equipos de los puertos asociados: las cinco comisiones de trabajo de la Federación celebrarán sesiones simultáneas dedicadas a las cuestiones operativas y de gestión que forman parte del día a día de las empresas concesionarias.

La actividad de los puertos y las prioridades de sus profesionales constituyen el núcleo de esta primera jornada, concebida como un espacio de trabajo entre equipos que comparten los mismos retos, en el que cada puerto puede aportar su experiencia y trasladar sus necesidades.

Por su parte, la segunda, el jueves 5 de noviembre, es la jornada institucional, articulada en torno a cuatro ejes temáticos --Gobernanza y Marco Institucional; Régimen Concesional y Normativo; Desarrollo Territorial, Actividad Económica y Servicios; y Sostenibilidad e Innovación-- y reunirá al sector con representantes de las administraciones públicas, empresas e instituciones.

Dicha cita está concebida para dar visibilidad a las posiciones del sector y reforzar su capacidad de interlocución, trasladando al plano institucional las conclusiones del trabajo técnico. La jornada culminará con la firma del Pacto Canario por las Marinas y el Desarrollo Sostenible del Litoral, y contará con la participación de asociaciones europeas del sector invitadas por la Federación.

Finalmente, Marinas de España ha señalado que está previsto que el Congreso reúna a cerca de 300 asistentes procedentes de un centenar de puertos deportivos de todo el litoral español, junto a representantes de las administraciones y empresas del sector.