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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.854.488 electores en Canarias están llamados a las urnas este domingo, 29 de noviembre, para votar en las elecciones generales, lo que supone un incremento de 74.427 personas con respecto a la última cita electoral nacional celebradas el 23 de julio de 2023.

Así, de los más de 1,8 millones de electores españoles en Canarias, 935.577 son votantes de la provincia de Las Palmas, mientras que los 918.911 restantes corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Además 1.674.845 son residentes en el archipiélago, mientras que 179.643 residen en el extranjero, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en nota de prensa.

En estas elecciones generales los canarios elegirán en las dos circunscripciones provinciales de Canarias un total de 15 diputados, mientras que en las insulares serán 11 senadores.

Y es que, al igual que ocurrió en las elecciones generales de julio de 2023 y como resultado del cálculo realizado en aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), en la provincia de Las Palmas se elegirán ocho diputados y en la de Santa Cruz de Tenerife siete.

Asimismo, tal y como marca el artículo 69.3 de la Constitución española y de acuerdo con el artículo 165 de la LOREG, las islas de Gran Canaria y Tenerife elegirán a tres senadores cada una, mientras que El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote eligen un senador por cada circunscripción insular.

CANDIDATURAS

Para ello, por la provincia de Las Palmas se presentan 14 candidaturas al Congreso de los Diputados, mientras que por la provincia de Santa Cruz de Tenerife serán 12.

En cuanto al Senado, en Gran Canaria se presentan ocho candidaturas, mientras que en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro son cinco, y cuatro en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

Para acudir a votar este domingo, 29 de noviembre, habrá repartidas por Canarias un total de 2.941 mesas electorales (1.382 en Santa Cruz de Tenerife y 1.559 en Las Palmas) en 1.040 locales de voto, de los que 532 están en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 508 en Las Palmas.

Además para el desarrollo de esta cita electoral colaborarán un total de 2.941 representantes de la Administración, que se encargarán de recabar los datos de participación y de escrutinio, así como de dar asistencia a las 8.823 personas que integran las mesas electorales en las islas.

También se emplearán 1.150 dispositivos electrónicos, 577 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 573 en Las Palmas, para que los representantes de la Administración puedan transmitir los datos de participación y escrutinio al Ministerio del Interior.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

En cuanto al dispositivo de seguridad previsto para este día con el fin de garantizar que las elecciones generales se celebren con las mayores garantías de seguridad y orden en Canarias, se desplegará el 29 de noviembre un total de 4.281 agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad repartidos por todo el archipiélago.

Así habrá 3.652 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los que 1.841 corresponden a la Policía Nacional y 1.840 a la Guardia Civil, a los que se sumarán 500 agentes de Policía Local y 100 del Cuerpo General de la Policía Canaria.