Más de 30 empresas de la CCE colaborarán económicamente para la visita del Papa a Canarias

Archivo - El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el Papa León XIV - CEDIDO POR DIÓCESIS DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, ha indicado este lunes que los empresarios han dado "un paso al frente" respondiendo a la llamada de colaboración de la Diócesis de Canarias para la visita del Papa León XIV al archipiélago, por lo que más de 30 empresas darán una aportación económica.

Así lo ha manifestado Ortega tras mantener un encuentro con el obispo de Canarias, José Mazuelos, que les ha explicado "con detalle" como se prevé que sea la visita del Santo Padre al archipiélago, si bien la agenda en Gran Canaria aún no se conoce con detalle.

Ortega especificó que serán más de 30 empresas las que realizarán una aportación, apuntando que se ha fijado una cantidad "mínima", aunque matizó que "no es lo importante", sino que se hace como "grupo, como colectivo", manifestando el apoyo a la visita.

Por su parte, el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha agradecido que los empresarios le hayan recibido, al tiempo que ha subrayado que la "receptividad ha sido maravillosa y fantástica".

Mazuelos ha indicado que "toda" la logística para recibir al Santo Padre "es grande", por lo que aseguró que "es necesario" el aporte de "toda" la sociedad.

Respecto a los detalles de la visita del Papa a Gran Canaria, Mazuelos expuso que una vez concluya el viaje de la Comisión del Vaticano en África, que ha comenzado este lunes, viajarán a Canarias para "terminar de cuadrar las cosas".

Añadió que "más o menos" saben eventos que tendrán como, dijo, por ejemplo la eucaristía en el Estadio de Gran Canaria, que "es de las pocas cosas" que tienen "aseguradas", y para lo que afirmó se trabaja "ya preparando las inscripciones".

En este sentido, avanzó que el próximo miércoles se prevé celebrar una rueda de prensa para informar sobre ello, aunque indicó que será para "finales" de abril cuando se tenga "ya con detalle todo".