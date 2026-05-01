Más de 3.000 personas marchan en Canarias contra la guerra en Irán y piden acceso a la vivienda y mejoras salariales

Manifestación convocada por Sindicalistas de Base con motivo del 'Día Internacional del Trabajo' - SINDICALISTAS DE BASE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 May. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y trabajadores han recorrido este viernes las principales calles de Canarias con motivo del 'Día Internacional del Trabajo' para mostrar su rechazo a la guerra en Irán y solicitar mejoras salariales y en el acceso a la vivienda.

Según datos de la Delegación del Gobierno recabados por Europa Press, en la manifestación de Las Palmas de Gran Canaria ha habido unas 1.100 personas mientras que en Santa Cruz de Tenerife, con dos marchas convocadas, se han contabilizado unas 1.500 personas en la que promovían UGT, CCOO y USO --los convocantes lo cifran en 4.000 personas-- y unas 600 en la que lideraba la Federación Sindical Obrera, todas sin incidentes.

El secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, ha señalado que se trata de "un primero de mayo bastante especial" porque a las reivindicaciones habituales de la lucha obrera suman el "no a la guerra y el derecho a la vivienda".

En esa línea ha reclamado mejoras en la salud laboral de la clase trabajadora en Canarias y una subida de los salarios ante las "repercusiones" económicas que tienen las políticas internacionales y que "repercuten muy directamente en el bolsillo de las familias canarias".

Vanesa Frahija, secretaria general de CCOO Canarias, ha cargado contra el "enriquecimiento" de la patronal mientras "mira para otro lado con una deslealtad absoluta hacia la clase trabajadora" ya que "brilla por su ausencia" la redistribución de la riqueza en un momento de crecimiento económico.

"La clase trabajadora tenemos que asumir ser esclavos y esclavas de esta patronal usurera y low cost, y todos los que pretenden seguir robando los derechos de los trabajadores en Canarias", ha señalado en la lectura de un manifiesto.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido "reconocer el esfuerzo y los derechos de todas las personas que trabajan en Canarias" a través de un mensaje en redes sociales.

"Hay logros conseguidos pero existen retos importantes que tenemos que hacer frente como la estabilidad laboral y la distribución general de la riqueza de los sectores productivos. Para ello es clave seguir apostando por el diálogo y los acuerdos para que el trabajo permita vivir mejor", ha detallado.

Igualmente, el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, ha reconocido "el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de miles de trabajadores y trabajadoras que cada día contribuyen al desarrollo de Canarias".

"Nuestra tierra sigue avanzando y los últimos datos de empleo reflejan una evolución positiva, fruto del trabajo conjunto de empresas, autónomos, trabajadores e instituciones y ese debe seguir siendo el centro de nuestras políticas: construir una Canarias con más oportunidades, más derechos y un futuro mejor para todos", ha apuntado.