Más de 4.000 agentes de diferentes cuerpos policiales velarán por la seguridad en el viaje del Papa a Canarias

Los reyes de España reciben al Papa León XIV - EUROPA PRESS REPORTAJES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Canaria y locales formarán parte del dispositivo de seguridad organizado con motivo de la visita del Papa León XIV al archipiélago canario, en concreto, a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Este despliegue forma parte del amplio dispositivo de seguridad previsto mientras el Papa está en España, ya que su visita a diferentes sedes requiere del desplazamiento de los recursos humanos y materiales a Madrid, Cataluña y Canarias, siendo fundamental para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los actos.

La primera visita de León XIV al archipiélago canario será el 11 de junio a la isla de Gran Canaria para trasladarse, un día más tarde, a Tenerife.

Para dar seguridad en todos sus traslados y eventos previstos en ambas islas, en el caso de la Policía Nacional se desplegarán más de 2.200 agentes de diferentes unidades, en concreto 1.200 en Las Palmas de Gran Canaria y 1.000 en Santa Cruz de Tenerife, a los que se sumarán los 1.300 agentes que partirán de península en siete vuelos en los días previos a la llegada del Papa al territorio insular.

Además durante toda la estancia del Papa León XIV en España, su cápsula de protección individual estará compuesta por agentes de la Unidad Central de Protección junto a integrantes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), informó la Policía Nacional.

La visita apostólica subrayan ha supuesto también un "reto logístico" para trasladar las unidades policiales a Canarias, donde han desembarcado en las islas de Gran Canaria y Tenerife unos 215 agentes de Policía Nacional, más de 170 vehículos y 16 perros.

Durante los dos días que el Papa esté en territorio insular, agentes de la Policía Nacional tendrán que hacer el traslado interinsular entre los días 11 y 12 del junio a través de un barco que realizará el trayecto Agaete (Gran Canaria)-Santa Cruz de Tenerife, con más de 320 agentes, 160 vehículos y cuatro canes.

Asimismo indican que el Ejército del Aire y del Espacio colaborará en el traslado de vehículos pesados como los camiones del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y los vehículos especiales de la Unidad de Intervención Policial (BMR y 4x4).

MÁS DE 600 GUARDIAS CIVILES

Por su parte, la Guardia Civil desplegará al menos a 600 efectivos, en el caso de Gran Canaria 400 de la Comandancia de Las Palmas y 200 procedentes de la península, según ha avanzado a Europa Press el Instituto Armado.

A ello se sumará el despliegue de recursos materiales que la Guardia Civil empleará para su ámbito de actuación, fundamentalmente en la localidad de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), y su labor en Tráfico, para lo que emplearán 200 vehículos y unas 50 motocicletas.

La Guardia Civil también desplegará, por primera vez en Canarias, una Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía en Arguineguín, mientras que habrá un sistema aéreo de drones controlando toda la zona y el servicio marítimo, ya que Puertos Canarios ha decretado el cierre de dicho muelle el 11 de junio.

Por último, la Policía Autonómica aportará unos 200 efectivos que se desplegarán en las dos islas, indicó el Gobierno regional esta semana. Asimismo movilizará de forma directa a 43 profesionales especializados en coordinación de emergencias, planificación, gestión operativa, comunicaciones e información pública, apoyados por ocho vehículos de coordinación, ocho estructuras avanzadas de mando y coordinación sobre el terreno y una red de 200 terminales de radiocomunicaciones TETRA.

Junto a todos ellos participarán en el dispositivo de seguridad en el archipiélago policías locales, entre otros, de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán.