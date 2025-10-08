Más de 500 personas participan en talleres, catas y almuerzos en el stand de Tenerife en San Sebastián Gastronomika 2025

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 personas han participado en talleres, catas y almuerzos en el stand de Tenerife en San Sebastián Gastronomika 2025, que se ha celebrado entre el pasado domingo y este miércoles en el Palacio de Congresos Kursaal de la capital guipuzcoana.

Por el stand de Tenerife, que ha participado por novena vez en esta feria dedicada a la gastronomía, han pasado chefs como Albert Adriá, Jordi Roca, Pedro Subijana, Álvaro Garrido, Elena Arzak, Martín Berasategui y Hilario Arbelaiz.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, ha señalado que la presencia en San Sebastian Gastronomika afianza el posicionamiento de Tenerife como isla que "se preocupa por la gastronomía".

"Hemos enseñado nuestra oferta en un foro especialmente cualificado, que en ediciones anteriores ha reconocido y valorado lo que hace Tenerife", ha señalado.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, ha indicado que "han sido unas jornadas intensas por el contenido y el alcance de la oferta gastronómica de Tenerife que se han realizado en esta edición de San Sebastian Gastronomika, donde la tradición e innovación del producto local, como son los productos pesqueros, mieles, gofio, cereales, vinos de Tenerife y demás, se han mostrado con una novedosa redefinición como producto gastronómico".

"Todo ello, en el contexto de un destino turístico sostenible y respetuoso con el medio rural y la laboriosidad de los productores, agricultores y ganaderos y pescadores de la isla", ha apuntado.

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, "la isla vuelve a brillar en esta edición de San Sebastian Gastronomika, donde cada año hacemos buena selección de nuestros productos locales, innovamos las actividades que organizamos y sorprendemos al público profesional: este año con el ronqueo de túnidos".

Melwani ha destacado "el gran trabajo" de los profesionales y alumnos que les han acompañado, así como el talento del equipo de Turismo de Tenerife y Sector Primario, que han permitido que la isla "siga despertando emociones con la gastronomía".

Entre las actividades ofrecidas por el stand de Tenerife ha estado la de ronqueo con los cinco túnidos de Tenerife: el rabil (Thunnus albacares); el patudo o tuno en Tenerife (Thunnus obesus); el atún rojo (Thunnus thynnus); el bonito del norte o el barrilote en Tenerife (Thunnus alalunga); el bonito listado (Katsuwonus pelamis) y el peto (Acanthocybium solandri).

Más de 40 asistentes pudieron asistir al despiece de las cinco grandes piezas y degustación con el chef Juan Carlos Clemente y Agustín Espinosa, del Cabildo de Tenerife. Además, en el Túnel de los Vinos durante estos tres días se han superado las 5.200 copas servidas.