Más de 60 empresas se citan en La Laguna en 'Moda Kids Fest Tenerife', dedicado al mundo mágico de Oz

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Gran Hotel acoge los días 5 y 6 de diciembre la segunda edición de 'Moda Kids Fest Tenerife' que este año estará inspirado en el mundo mágico de Oz.

La feria, impulsada por el Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Empleo, Educación y Juventud, cuenta con la colaboración de Tenerife Moda, la Empresa Insular de Artesanía, Tenerife Moda Sostenible y el Gobierno de Canarias.

En esta nueva edición, reunirá a más de 60 empresas, reforzando su papel como plataforma para dar visibilidad al talento creativo de la isla.

El consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, destacó en la presentación la relevancia del festival para impulsar el sector de la moda infantil.

"Moda Kids Tenerife es una celebración del talento, la ilusión y la creatividad que hay en nuestra isla. Un evento que consolida la apuesta del Cabildo por la moda hecha en Tenerife, que es parte de nuestra economía, de nuestra identidad y una oportunidad de futuro", señaló.

Medina remarcó, además, que se trata de una oportunidad para compartir tiempo en familia.

"Queremos que los niños y niñas de la isla se sientan protagonistas, que descubran que la moda también es un espacio para expresarse, aprender y divertirse. Es una ocasión para que las familias vivan juntas experiencias inolvidables y para apoyar el talento local, a través de un escaparate que les permite crecer y proyectarse a nivel internacional", apuntó.

Para el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, "Moda Kids Fest demuestra cómo la moda infantil puede convertirse en un motor económico real para Tenerife, este sector es un ecosistema que integra diseño, producción, comercio, logística, marketing, formación y empleo creativo".

En su opinión, "lo que vemos en pasarela forma parte de una cadena de valor que genera oportunidades para autónomos, pymes y emprendedores locales".

Cabello resaltó que el objetivo desde el Gobierno de Canarias y Proexca "es fortalecer ese tejido productivo que impulsa la economía desde la innovación y la cercanía, con criterios de sostenibilidad".

La directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, valoró que el festival se ha puesto las gafas violetas.

"Precisamente en estas fechas, en las que estamos preparando la carta a los Reyes Magos, es importante recordar valores como que los niños, las niñas y las familias puedan elegir juguetes libres de roles y estereotipos de género", apuntó.

Por ese motivo, se aporta al acto la 'Guía de Juguetes ¿A qué Jugamos?'; un recurso que facilita herramientas a las familias para la consecución de este fin.

La elección del universo mágico de Oz para ambientar esta edición conecta con el reciente estreno de la saga The Wicked y permitirá a los asistentes sumergirse en un entorno lleno de color y de personajes entrañables, recoge una nota del Cabildo.

MÁS DE 20 ACTIVIDADES GRATUITAS

'Moda Kids Fest' podrá visitarse el viernes 5 de noviembre en horario de 18.00 a 22.00 horas, y el sábado 6 de noviembre entre las 10.00 y las 22.00 horas, y contará con un programa con más de 20 actividades gratuitas para toda la familia.

Durante las dos jornadas habrá un 'market' navideño donde los visitantes podrán adquirir productos del sector de la moda infantil de 60 empresas locales.

Como novedad, este año se incorporan las 'Baldosas de la suerte', tarjetas de rasca que se entregan por compras en este mercado y que incluyen más de 150 premios, descuentos y regalos.

Entre las propuestas más llamativas se encuentran las dos actuaciones de Cañita Show, clown chileno reconocido por su energía, humor y estilo colorido, capaz de conectar con personas de todas las edades, y los cuentacuentos de Melanie Henríquez, actriz de doblaje venezolana afincada en Tenerife, que ha dado voz a personajes muy conocidos como Barbie, Bloom de Winx Club, Bob Esponja, Dora la Exploradora y Los Jóvenes Titanes.

Dentro del programa se incluyen también talleres creativos para todas las edades, donde las familias podrán confeccionar diademas navideñas con cuernos de reno; decorar bolas navideñas para el árbol, o recortar y colorear al grinch de la navidad, entre otros.

Habrá, además, pintacaras, juegos y personajes itinerantes, y cuatro desfiles que muestran la diversidad creativa de las firmas locales, desde propuestas urbanas hasta colecciones de comunión y no faltarán desfiles educativos sobre la vestimenta tradicional canaria.

La oferta gastronómica, variada y pensada para todos los gustos, completará la experiencia con sabores locales y opciones saludables.

Además, durante el acto de inauguración, que comenzará el viernes 5 de diciembre a las 18.00 horas, se anunciarán los ganadores y las ganadoras de la segunda edición del concurso de dibujo infantil 'Diseña sin Límites', que busca estimular la creatividad de los niños y niñas de la isla.

La programación completa del evento, así como el listado de empresas participantes en el market puede consultarse en la página web modakidstenerife.com.