Más de 80.000 personas participan en la Cabalgata Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Cabalgata Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se prolongarán hasta el 22 de febrero, reunió en la tarde de este viernes a más 80.000 personas entre participantes y público.

De esta manera, la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá fue la encargada de abrir la comitiva, en la que intervinieron casi un centenar de agrupaciones junto a las carrozas del Concurso de Coches Engalanados y Carrozas del Carnaval.

Según informa el Ayuntamiento, el desfile, dio comienzo a las 19.30 horas, y discurrió por el tradicional recorrido, que incluyó lugares emblemáticos de la capital como la plaza República Dominicana, la avenida Asuncionistas, las calles Ramón y Cajal, Galcerán, plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina.

El trayecto de la Cabalgata ha contado, un año más, con una zona de silencio, a la altura del parque García Sanabria, para las personas con trastorno del espectro autista, y un espacio acotado para personas con movilidad reducida en la confluencia de las calles Robayna y Méndez Núñez (zona Orche).

Por su parte, la Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026, Carla Castro, seguida por su corte de honor, ocupó un lugar preferencial en la Cabalgata Anunciadora de las fiestas, igual que la soberana infantil, Micaela Díaz, y la de los Mayores, Dominga Jiménez, junto al resto de las concursantes en los tres certámenes de elección de reinas.

Mientras, murgas adultas e infantiles, comparsas y agrupaciones musicales y coreográficas imprimieron a la comitiva sus cualidades artísticas, con especial protagonismo a los Ritmos Latinos, reforzadas si cabe por miles de espontáneos ataviados con disfraces de todo tipo que quisieron vivir la Cabalgata en primera persona.

En el ya tradicional concurso de Carrozas, el primer premio del Carnaval 2026 recayó en 'Jardinero alado y la memoria de la clorofila'; el segundo premio fue para 'Lo que pasa en el Carnaval se queda en el Carnaval'; y el tercer premio recayó en la carroza 'El Merengazo'.

En el apartado de Coches Engalanados, 'Las canchanchanas 2.0' se alzaron con el primer premio; 'La Mercedita' obtuvieron el segundo galardón; el tercero recayó en 'La purpurina'; y el cuarto fue para 'A las 300 y pico'.