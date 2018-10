'Matar a Dios', de Caye Casas y Albert Pintó, ganadora del Festival Internacional de Cine de Gáldar

Publicado 21/10/2018 14:42:00 CET

La película 'Matar a Dios', dirigida por Caye Casas y Albert Pintó, ha sido galardonada en la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar en las categorías de Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Director y Mejor Interpretación, que recayó en el actor Emilio Gavira. Asimismo, la Guayarmina al Mejor Largometraje Documental fue para 'Las postales de Roberto' y el Premio del Público al Mejor Largometraje recayó en 'El pintor de calaveras'.

En cuanto al resto de premiados de la Sección Oficial, la Guayarmina al Mejor Cortometraje fue para 'Una noche con Juan Diego Botto', de Teresa Bellón; Guayarmina al Mejor Director de Cortometraje, José Corral Llorente por 'Un cuento familiar'; Guayarmina a la Mejor Interpretación Cortometraje, Pedro Casablanc con Mención Especial del Jurado a Cristina Soria; Premio del Público al Mejor Cortometraje, 'Parru pi tia', de Giuseppe Carleo.

El Centro Ocupacional de Gáldar recibió la Mención Especial Contenido Social de Cortometrajes; REM, de Tomás Wilhem, el Premio de Distribución Internacional Mailuki Films al Mejor Cortometraje Canario; 'La Muñeca Rota ', de Daniel León La Cave, obtuvo el Premio Arquitectura & Paisaje; 'El pintor de las calaveras' también recibió la Mención Especial Contenido Social de Largometrajes, y la Guayarmina de Honor FIC Gáldar 2018 fue para la actriz Petra Martínez.

La fiesta del cine en Gáldar ha culminado con una gala presentada por Bibiana Fernández y Kiko Barroso en el cine Guaires, donde se han entregado los premios de las distintas secciones a concurso y la Guayarmina de Honor a la actriz Petra Martínez. En el escenario con toques almodovarianos se puso el broche final a cuatro días de cine y actividades paralelas que han contado con una gran afluencia de público.

La noche comenzó con el desfile por el photocall de actrices, actores, patrocinadores y colaboradores; tras ellos, multitud de personalidades de otros ámbitos de la vida social y política canaria como Carlos Ruiz, consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria; Teodoro Sosa, alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, y Julio Mateo, concejal de Cultura.

Ruth Armas, directora del FIC, se unió también al photocall junto a los actores y actrices miembros del Jurado de la Sección Oficial de este año. Lluvia Rojo ('Cuéntame cómo pasó'), Carlos Santos ('El tiempo entre costuras', 'Ella es tu padre'), María Hinojosa ('El Continental'), Alex Hernández ('Hombres de Paco', 'Física y Química'), Daniel Holguín (Aguila Roja), Pepe Dámaso, así como a los presentadores de la gala y a la gran homenajeada de la noche, Petra Martínez.

El espectáculo, producido por Jiribillas 3.0, comenzó con un homenaje al Gáldar Rueda, la sección más popular del certamen en el que los actores Jennifer Artiles, Saulo Trujillo y Mingo Ávila mostraron el potencial del municipio de Gáldar como set de rodaje al aire libre.

Pedro Almodóvar también estuvo muy presente en la gala, las actrices Kiti Mánver y Loles León, que no pudieron estar en Gáldar por motivos de trabajo, mandaron sus mejores deseos en sendos vídeos y la música del tema 'Volver' sonó con fuerza en el cine Guaires en la voz de la cantante Paula Ojeda.

GÁLDAR RUEDA 2018.

A los premiados en las diferentes categorías de la Sección Oficial se sumaron los galardonados en la sección 'Galdar Rueda 2018', trabajos escritos, grabados y montados en 48 horas bajo el leitmotiv 'Yo lo que quiero es una casa. Y esto no es una casa casa', que se les entregó antes de comenzar el concurso.

El Mejor Cortometraje de Gáldar Rueda ha sido para 'La mejor evidencia disponible', realizado por 56 chicos y chicas de entre 10 y 16 años de la Escuela de Cine Infantil y Juvenil Cámara y Acción, con su directora Rosa Escrig a la cabeza, premiado con un importe en metálico de 1.000 euros y, por primera vez en esta categoría, Guayarmina de Bronce. Todos ellos invadieron el escenario y reivindicaron, además del que la cantera del cine viene pisando fuerte, valores como la amistad, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

El segundo mejor cortometraje de Gáldar Rueda ha sido para 'All about... secondaries on the verge of a nervous and desperate strike', premiado con 500 euros y realizado por el grupo de jóvenes de Papaya Studio comandado por la actriz Hermi Orihuela.

Tomas A. Wilhelm de Séver Producciones por 'Chico & Grande', protagonizado por Jorge Bolaños, Ester Logon y Cristian Logon, ha sido el ganador del diploma al mejor Guión de Gáldar Rueda y Paloma Albaladejo Asenjo ha recibido el diploma de Mejor Interpretación. Y por último, 'Concordia', de Pablo Mendoza Rodríguez, se llevó el primer premio al Mejor Cortometraje de Los Barrios de Gáldar Rueda.

El momento más emotivo de la noche llegó con la entrega de la Guayarmina de Honor a la actriz Petra Martínez, que a sus 74 años agradeció las continuas muestras de afecto que el público de la sala le dispensó y dedicó su premio a su compañero y pareja desde hace más de 50 años, que no pudo asistir a la gala por sus compromisos en Merida: "Juan, cómo te echo de menos, porque que sepan que a los maridos se les echa de menos".

La actriz destacó su profundo amor por el teatro: "El teatro ha sido lo principal para mí. Allá por los años 70 hacía un teatro político-social con grupos de teatro independiente donde me lo pasaba muy bien, fueron años difíciles pero a esta generación nos dio mucha felicidad porque hicimos lo que nos dio la gana en situaciones muy difíciles". Sin embargo, es la pequeña pantalla la que le ha dado la máxima popularidad: "Yo estoy encantada con este premio porque si no me hubieran visto en 'La que se avecina' yo no estaría aquí. Gracias a esta serie yo soy mucho más visible."