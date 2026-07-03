Medicina sigue en cabeza en las preincripciones de la ULL: casi 1.500 solicitudes para 130 plazas

Prueba de la PAU en la Universidad de La Laguna - ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar solicitudes a la preinscripción ordinaria de grado en la Universidad de La Laguna finalizó este jueves y las titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud han vuelto a ser las más demandadas como primera opción por parte de quienes serán nuevos estudiantes de la institución el próximo curso 2026-27.

Concretamente, el grado de Medicina ha sido el más demandado como primera opción, con 1.491 solicitudes para 130 plazas disponibles.

Le sigue en segundo lugar Enfermería, con 528 peticiones para 100 vacantes, mientras que en tercera posición está Psicología, con 491 candidaturas para un cupo de 200 puestos en primer curso.

Casualmente, el Grado en Maestro de Educación Primaria también ha registrado 491 solicitudes, en su caso para 260 plazas.

Las siguientes titulaciones más demandadas han sido Derecho y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 356 y 331 peticiones, respectivamente.

En total, en esta preinscripción ordinaria se han realizado 8.176 peticiones como primera preferencia para un total de 4.967 plazas ofertadas en 57 titulaciones, incluyendo grados, dobles grados y las titulaciones en las sedes de Adeje y La Palma, recoge una nota de la ULL.

Tras este periodo de solicitud de plazas, el calendario de preinscripción señala que el próximo miércoles se habilitará la consulta individual para que las personas candidatas comprueben que han sido admitidas al proceso, y tendrán un plazo de alegaciones al estado de solicitud que finalizará al día siguiente a las 14.00 horas.

El 13 de julio se publicará la primera lista de adjudicación de plazas, de tal manera que quienes obtengan plaza en la titulación solicitada como primera preferencia podrán matricularse desde ese día a las 10.00 horas hasta el 15 de julio a las 23.59 horas.

La segunda lista de adjudicación de plazas, así como la lista de espera, será publicada el 17 de julio, y se abrirá la matrícula en cualquier preferencia desde ese día hasta el 21 de julio.

La lista de espera será ejecutada los días 23 y 24 de julio en dos franjas horarias, de 9.00 a 11.30 horas y de 12.00 a 14.30 horas.

La matrícula en dicha ejecución se producirá los días 27 y 28 de julio.

Las plazas que queden sin cubrir tras este proceso serán difundidas el día 30 de julio, y volverán a ser ofertadas en la preinscripción extraordinaria, cuyas solicitudes podrán presentarse del 26 al 28 de agosto.