Los médicos canarios se concentran en los hospitales y exigen "transparencia" en el proceso de estabilización del SCS

Concentración de médicos ante el Hospital Universitario de Canarias para exigir más transparencia en el proceso de estabilización del HUC - UGT

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los médicos canarios se han concentrado este viernes ante los principales hospitales de las islas para reclamar "transparencia" en el proceso de estabilización del Servicio Canario de Salud (SCS) y amenazan con una convocatoria de huelga para el próximo 22 de septiembre.

UGT, por ejemplo, ha dicho que lo que ocurre "es muy grave" porque tras seis años de espera, el SCS no garantiza la publicación de los listados de adjudicación por méritos antes de los exámenes y no cumple lo estipulado en la convocatoria.

"No es un trámite menor, es la base que da seguridad jurídica, orden y certezas a quienes sostienen la sanidad pública. Exigir esos listados previos no es un capricho, es un requisito fundamental para un proceso limpio y transparente", señala en una nota.

La organización detalla que los médicos de Canarias son los "primeros afectados" porque sin listados de asignación de plaza previos "no hay garantías ni certidumbre" sobre la estabilidad laboral.

Pero este problema, prosigue, alcanza a todo el SCS en categorías más numerosas como enfermería, TCAE o administrativos.

"Si hoy se toleran atajos y saltos de pasos en la convocatoria, mañana habrá más caos asistencial, duplicación burocrática y más incertidumbre para miles de profesionales", indican desde UGT.

Por ello piden a la dirección del SCS que "rectifiquen ya" y publiquen los listados antes del examen porque "es una obligación y una garantía para las plantillas y para la calidad asistencial que reciben los canarios".

Desde el Sindicato Médico, que ha presentado un preaviso de huelga para el 22 de septiembre, exigen la "publicación inmediata" de los listados y todas las propuestas de nombramientos antes del examen al tiempo que lamenta que el resto de sindicatos hayan estado "callados" durante meses y solo "alzan la voz a última hora". "No vamos a permitir este atropello", ha afirmado.

El SEMCA ha advertido al SCS de que "no se va a salir con la suya" y si antes del lunes no se da la orden de "paralizar" el llamamiento a examen hasta que termine el concurso méritos avanza que se tomarán medidas de más fuerza.

"Estamos hartos ya del SCS y sus cómplices, que no se rían en nuestra cara", comentan, al tiempo que resaltan que el SCS "se ha saltado todos los plazos" y mientras los sindicatos de la Mesa Sectorial "sesteaban", ahora tienen "un mal despertar". "Más vale tarde que nunca", agrega.