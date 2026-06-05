Los médicos canarios dejarán de hacer 'peonadas' a partir de este lunes

Archivo - Concentración de médicos en el HUC - CESM CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CESM Canarias ha anunciado este viernes que se suma a la iniciativa nacional 'STOP FUNCIONA' de tal forma que los médicos dejarán de prestar servicios extraordinarios a partir del próximo lunes, las populares 'peonadas'.

La medida contempla la suspensión de programas especiales, prolongaciones voluntarias de jornada, actividad extraordinaria y cualquier otra actividad asistencial realizada fuera de la jornada ordinaria que dependa exclusivamente de la voluntariedad de los facultativos.

Desde CESM CANARIAS se recuerda en una nota que una parte importante de la actividad asistencial que actualmente permite reducir listas de espera mantener determinados circuitos asistenciales y sostener la capacidad de respuesta de los hospitales públicos depende del compromiso voluntario de los médicos, más allá de sus obligaciones contractuales.

Igualmente señala que existen otros servicios y otros hospitales que continúan completando sus procesos internos y que previsiblemente harán llegar su adhesión durante los próximos días, por lo que este listado seguirá creciendo.

La organización médica denuncia que, pese a los "reiterados compromisos" expresados por la dirección del Servicio Canario de la Salud para abordar las propuestas planteadas por el sindicato --único presente en la Mesa Sectorial de Sanidad--, continúan sin existir medidas concretas, propuestas escritas ni un calendario real de negociación que permita avanzar en la resolución de los problemas estructurales de la profesión médica en Canarias.

AUMENTO DE SALARIO Y MEJORA DE CONDICIONES DE LAS GUARDIAS

Entre las principales reivindicaciones del colectivo se encuentran la mejora de las condiciones retributivas, el cumplimiento de acuerdos previamente firmados, la adecuación de las plantillas médicas a las necesidades reales del sistema sanitario, la mejora de las condiciones de guardia y descanso, así como el reconocimiento profesional de la singular responsabilidad que asumen los facultativos.

"Los médicos hemos demostrado durante meses nuestra voluntad de diálogo y nuestra responsabilidad con los pacientes. Sin embargo, no podemos seguir sosteniendo indefinidamente, mediante esfuerzo voluntario, las carencias estructurales del sistema sanitario mientras continúan sin llegar respuestas concretas por parte de la administración", comenta CESM Canarias.

La organización insiste en que la suspensión de la actividad voluntaria es una medida "legítima, proporcionada y reversible", y que su objetivo no es otro que lograr la apertura de una negociación real con el SCS que permita alcanzar acuerdos concretos para mejorar las condiciones laborales de los médicos, garantizar la sostenibilidad futura de la sanidad en Canarias y, a nivel nacional, conseguir un Estatuto propio para la profesión médica.

Así, entiende que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la consejera de Sanidad, Esther Monzón y el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, deben asumir la responsabilidad de todas las "consecuencias negativas" para la población canaria que está conllevando la falta de un acuerdo "urgente" en el archipiélago.

Hasta el momento ya se ha comunicado el cese de estas actividades en los cuatro hospitales de las islas capitalinas y en el servicio de Radiología del Hospital Doctor Molina Orosa de Lanzarote.