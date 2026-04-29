Médicos y científicos europeos que abogan por la reducción de daño piden a la UE regular el tabaco en función al riesgo

Estanterías de estanco con tabaco - EUROPA PRESS

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de médicos y científicos europeos que defienden las políticas de reducción del daño han pedido a la Comisión Europea (CE) una regulación del tabaco basada en la evidencia científica y que tenga en cuenta que no todos los productos con nicotina tienen riesgos equivalentes a los del cigarrillo convencional, según consta en una carta publicada este miércoles por la Plataforma para la Reducción de Daños por Tabaquismo.

Un total de 26 expertos han remitido una carta a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y a miembros del Ejecutivo comunitario en la que instan a revisar el enfoque regulatorio sobre los productos del tabaco y la nicotina para "alinearlo con la evidencia científica disponible" y la han acompañado de 131 estudios científicos no incluidos en el reciente informe de evaluación de impacto de la Directiva publicado por la institución europea.

"Nos dirigimos a ustedes en calidad de científicos independientes e investigadores en salud pública para expresar nuestra creciente preocupación ante la posibilidad de que el enfoque emergente de la Comisión Europea en materia de regulación del tabaco y la nicotina se fundamente en una premisa científicamente incorrecta: la equiparación de productos de nicotina sustancialmente diferentes en términos de riesgo para la salud pública con los cigarrillos combustibles. La evidencia científica disponible no respalda dicha equivalencia", aseguran en la misiva.

En su opinión, los firmantes consideran que "ningún análisis riguroso sostiene que productos como los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado, las bolsas de nicotina, el snus u otros productos de nicotina sin combustión sean inocuos" y aseguran que, de hecho, "no lo son", pero dicen que es "igualmente incorrecto sugerir que presentan un nivel de riesgo comparable al del cigarrillo de combustión, o regularlos como si así fuera".

Así, consideran que "su uso por menores debe prevenirse estrictamente y su regulación debe ser exigente", pero precisan que "la singularidad del daño causado por los cigarrillos radica en la combustión del tabaco": "Son los productos tóxicos derivados de este proceso --y no la nicotina en sí misma- los principales responsables de la elevada carga de cáncer, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias y mortalidad prematura asociadas al tabaquismo. Esta distinción constituye un elemento central del consenso científico y no debería ser soslayada", inciden.

Es por ello que piden a la CE que incluya comparaciones entre productos de nicotina no combustibles y el consumo continuado de cigarrillos, y no exclusivamente con el no uso; que refleje el continuo de riesgo existente entre los distintos productos, evitando su equiparación con los cigarrillos; distinga de manera clara entre los efectos de la combustión y los de la nicotina; aborde el uso por menores y los riesgos asociados al mercado ilícito mediante medidas proporcionadas y basadas en la evidencia; y se ajuste al enfoque comparativo solicitado explícitamente por el Parlamento Europeo (PE).