Los médicos ven "desconcierto" en la gestión de consultas durante las alertas en Canarias y exigen un protocolo

Archivo - Imagen de archivo de una consulta de Atención Primaria - SINDICATO DE ENFERMERÍA SATSE EN CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato Médico en Canarias, Levy Cabrera, ha admitido este viernes que hay "desconcierto" entre los profesionales cuando hay alertas meteorológicas en el archipiélago y hay que gestionar consultas sanitarias por lo que ha pedido a la Consejería de Sanidad fijar un protocolo.

En declaraciones a Europa Press comenta que "no se les informa de qué es lo que tienen que hacer" y se les obliga a acudir al puesto de trabajo porque las consultas no se suspenden de tal manera que ve necesario arbitrar mecanismos para preservar la seguridad de médicos y pacientes.

En Tenerife, por ejemplo, muchos médicos que residen en el área metropolitana pasan consulta en los CAE de Icod y El Mojón, en Arona, precisamente una de las zonas más afectadas por la entrada de la borrasca 'Therese' por el suroeste, y se desplazan por carretera con su vehículo particular.

En una de las últimas alertas, por ejemplo, ha detallado que la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife mandó una recomendación a los médicos para que se desplazaran al centro más cercano a su domicilio y que informaran al directivo correspondiente que estaban allí para saber cómo organizar la asistencia, pero fue una iniciativa puntual.

Con el paso de 'Therese' "no ha habido ninguna información en ese sentido en el Servicio Canario de Salud, ni para una cosa ni para otra, no se ha dicho nada, sino que todo el mundo tiene que ir por su cuenta", indica.

En caso de que el médico decida no acudir a su puesto de trabajo por el riesgo del desplazamiento, Cabrera comenta que hay que "justificar" la decisión y desde el SCS se analiza cada caso concreto.

"Sales de tu casa y resulta que no puedes salir porque se te cayó un árbol en el coche y rompió tu casa, pues habría que negociar con el superior correspondiente la situación de esa persona", detalla.

Cabrera no oculta que se sienten "totalmente desamparados" porque están obligados a ir al puesto de trabajo "independientemente de que haya afectado o no la alerta" dado que la consulta no se suspende, y va a plantear esta cuestión en una mesa sectorial de sanidad que se celebrará el próximo 30 de marzo.

"Lo llevaremos como punto del orden del día, propondremos que se aborde un protocolo de actuación cuando hay una alerta naranja o roja", señala.

En cuanto a la conciliación familiar, que ha sido especialmente lesiva las dos jornadas que se han suspendido las clases presenciales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lamenta que aún no se haya adaptado la normativa general del Estatuto de los Trabajadores al Estatuto Marco sanitario y que incluye hasta cuatro días de permiso anual para cubrir este tipo de situaciones en caso de tener hijos menores de 12 años.