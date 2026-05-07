El mejor cine de montaña del Mendi Tour aterriza por primera vez en Teror el 22 de mayo

Cartel del Mendi Tour Canarias, que se celebrará este 22 de mayo por primera vez en el municipio grancanario de Teror - Mendi Tour Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El mejor cine de montaña aterriza de nuevo en Gran Canaria, de mano del Mendi Tour Canarias, en este caso por primera vez en Teror, el próximo 22 de mayo, según ha informado este jueves la organización a través de una nota de prensa.

De esta forma, Teror se incorpora como sede oficial del circuito de cine de montaña Mendi Tour Canarias, una iniciativa promovida por la Asociación Cultural Cima Gran Canaria y el Club Deportivo Jotaland.

La cita será en el Auditorio municipal y presentará una muestra de seis películas seleccionadas por el BBK Bilbao Mendi Film Festival, uno de los referentes globales del cine de montaña y deportes. Se trata de una selección de cortometrajes y documentales centrados en la aventura y la superación personal en entornos naturales.

El evento contará con la participación especial de Jabier Baraiazarra, fundador y director del certamen de Bilbao, quien presentará las obras en el Auditorio de Teror a partir de las ocho de la tarde del viernes 22 de mayo.

El programa diseñado para esta primera edición en Teror ofrece una "mirada diversa y profunda hacia la relación del ser humano con el entorno natural". "Los asistentes podrán disfrutar de obras premiadas como K2 Mon Amour, galardonada como mejor película de alpinismo en el festival de Bilbao, que narra el desafío de Liv Sansoz y Zeb Roche en la segunda cumbre más alta del mundo", han explicado.

También se proyectará Cantos y Flores, reconocida como la mejor película de deporte y aventura, que sigue el "reto deportivo y espiritual" de las corredoras Karina Carsolio y Hillary Gerardi en las montañas de Bolivia.La oferta cinematográfica se completa con otras 4 historias de "gran calado emocional y técnico".

Las entradas pueden reservarse a través de: https://www.tureservaonline.es/es/events/muestra-de-cine-de-...

El acceso a la actividad es gratuito, aunque se ha establecido un sistema de reserva para garantizar el aprovechamiento del aforo limitado del recinto. Los interesados deben realizar una reserva previa online bajo el denominado Modo Fianza, con un depósito de cinco euros que se reintegrará íntegramente a los asistentes en los días posteriores a la celebración del evento. "Es una medida de gestión responsable que busca asegurar que todas las personas interesadas puedan ocupar una butaca y evitar que queden espacios vacíos", han explicado desde la organización.

CUATRO HISTORIAS CORTAS

Aldabide es otra de las historias más breves que vivirá Teror y que invita a la audiencia a descender a las profundidades del macizo de Itxina junto a expertos espeleobuceadores. Por su parte, Dear Superhero aborda la maternidad desde la perspectiva de la esquiadora profesional Janina Kuzma en los Alpes del Sur.

El toque de originalidad lo pondrá Retro, un documental sobre la curiosa disciplina de caminar hacia atrás en grandes cumbres como el Kilimanjaro , mientras que Un día al año rescatará la historia del Carnaval de Atxarte, una tradición que une a la comunidad de escaladores desde hace décadas.

Este proyecto es el resultado de la colaboración entre entidades que comparten el objetivo de acercar la montaña a la sociedad canaria. Además del impulso del Ayuntamiento de Teror, la cita cuenta con el respaldo de la Federación Canaria de Montaña y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También participan firmas como Ternua y la agencia de noticias Europa Press, consolidando una red de apoyo que facilita la difusión de la cultura montañera en el archipiélago.

La programación se completa con una vertiente educativa que pone el foco en la identidad de las islas. El jueves 28 de mayo, el IES Teror acogerá una charla coloquio impartida por Isidoro Falcón, presidente de la Asociación Cultural Cima Gran Canaria. El encuentro abordará el patrimonio cultural y deportivo de Canarias, destacando la importancia de conservar las tradiciones vinculadas al entorno natural.

Durante esta sesión se proyectará el documental Jurria, Guardianes del Garrote. Esta pieza audiovisual, que participó en la edición de 2020 del festival de Bilbao, muestra la práctica ancestral del Salto del Pastor Canario. La actividad pretende acercar a los estudiantes y a la población local una visión técnica y cultural de este legado.