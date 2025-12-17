Un menor de 14 años en bicicleta herido moderado al ser atropellado por un turismo en Guía de Isora (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 14 años en bicicleta ha resultado herido de carácter moderado al ser atropellado por un turismo en Guía de Isora, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes, en la Avenida Malpaís del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el menor presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizó el atestado correspondiente.