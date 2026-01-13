Mercadona comercializa 5 millones de unidades de queso fresco canario en 2025, un 20% más

Mural de queso fresco canario en Mercadona - MERCADONA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha comercializado 5 millones de unidades de queso fresco canario en 2025, lo que ha supuesto un incremento del 20% con respecto al año anterior.

La compañía expone, en nota de prensa, que este aumento se debe a su compromiso con el sector en Canarias. En este sentido, los quesos que comercializan son elaborados por cuatro proveedores especialistas locales: SAT Numero 8275 Denominada Queso Flor Valsequillo, Quesería El Faro S.L, Quesos San Mateo y Grupo Ganaderos de Fuerteventura S.L.

En este sentido, indican que esta colaboración estable "contribuye a garantizar la viabilidad del sector, impulsando la economía local y generando valor" en la cadena agroalimentaria canaria. Actualmente son seis las variedades de queso fresco canario que Mercadona ofrece, lo que aseguran le permite cubrir las diferentes necesidades de sus "Jefes" (como denomina internamente a sus clientes): vaca, cabra, vaca/cabra, cabra ahumado, vaca sin lactosa y vaca light.

Este surtido permite adaptarse a distintos gustos y usos culinarios, "siempre con un foco claro" en la calidad, el sabor y la frescura del producto. Además destacan que el queso fresco canario se ha consolidado como una de las referencias "mejor valoradas" por los 'Jefes' por su sabor, textura y cercanía, lo que impulsa a la compañía a seguir reforzando su apuesta por este producto.

CENTROS DE COINNOVACIÓN

Mercadona tiene 20 centros de coinnovación, dos de ellos ubicados en Canarias (Gran Canaria y Tenerife), en los que los 'Jefes' comparten sus experiencias para desarrollar productos que cubran sus necesidades con una "gran calidad a precios imbatibles".

Este modelo, explican, se ajusta a formatos, recetas y presentaciones del queso fresco canario para responder mejor a las expectativas del cliente.

Mercadona realizó en el año 2024 compras a los proveedores e interproveedores con los que colabora en Canarias por valor de 694 millones de euros, lo que implicó un aumento del 11% respecto a la de 2023, reforzando su apuesta por el tejido productivo canario y favoreciendo el desarrollo de proyectos a largo plazo en el archipiélago.

Además la compañía colabora en las islas con más de 100 proveedores de producto y 600 proveedores no comerciales y de servicio. Esta red de colaboración permite ofrecer un surtido amplio y competitivo, en el que el queso fresco canario ocupa un lugar destacado como producto de proximidad y alta rotación.

Por último, desde Mercadona se destaca el compromiso con la calidad que guía cada decisión, incluyendo la selección de los proveedores de productos con los que colabora, lo que "se traduce en una firme apuesta" por el sector primario español y dando preferencia a los productos frescos de origen nacional.

Así, la empresa "continúa estrechando" vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles, tales como son el agrícola, el ganadero y el pesquero, "reforzando con todos ellos su apuesta por el crecimiento compartido, la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización".

En este sentido, en el caso del queso fresco canario este enfoque se traduce en productos elaborados con "leche local, con controles estrictos de seguridad alimentaria y un seguimiento continuo" de la satisfacción del cliente.