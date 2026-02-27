Mercadona compra 70 millones de kilos de Plátano de Canarias en 2025

Plátano de Canarias - MERCADONA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha comprado 70 millones de kilos de Plátano de Canarias durante el ejercicio 2025, cifra que indican que es el resultado de la colaboración estrecha con el sector agrario canario con el fin de ofrecer un producto de "alta calidad en todos" sus lineales de España.

En este sentido, según informa la cadena de supermercados en nota de prensa, para garantizar el suministro y la frescura, la compañía colabora actualmente con diferentes proveedores especialistas. Y dentro de la red de suministro, Mercadona destaca la colaboración con proveedores que tienen centros de maduración, permitiéndole optimizar los procesos logísticos, al tiempo que asegura que el fruto llegue "en su punto óptimo a "El Jefe" (cliente)".

El cultivo de este producto se encuentra principalmente en las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, donde los "estrictos estándares" de producción y las condiciones naturales del archipiélago "garantizan un plátano de calidad superior, reconocido por su sabor único y sus propiedades nutricionales".

Además indican que este volumen de compras no solo responde a la demanda de los clientes, sino que "garantiza la estabilidad" de cientos de explotaciones agrarias. Así, la cadena de supermercados "continúa estrechando" vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios, reforzando su apuesta por el "crecimiento compartido", la proyección de futuro, la "seguridad en la compra y la especialización".

Actualmente el compromiso de Mercadona con el tejido productivo español "es firme", ya que subrayan que el 85% del surtido total de la compañía es de origen España y el Plátano de Canarias es un producto "estratégico" que refleja la apuesta por la soberanía alimentaria y el desarrollo económico de las islas.