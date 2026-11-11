Miles de personas salen a las calles de Santa Cruz de Tenerife por el 11N: "La vivienda nos cuesta la vida"

Imagen de la protesta con motivo de la huelga general del 11 de noviembre de 2026 en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 manifestantes han salido en la tarde de este miércoles a las calles de Santa Cruz de Tenerife con motivo de la huelga general del 11 de noviembre. La protesta, en la que participan diversas plataformas y colectivos, es "un paso más" en una lucha que "no acabará hasta que la vivienda sea un derecho" porque ahora, denuncian, "nos cuesta la vida".

"Únete, no nos mires". "La vivienda nos cuesta la vida". "Mi nómina no cabe en tu alquiler". "No pagué el alquiler, no me da para comer". "Fuera fondos buitre de nuestro barrio". Estas han sido algunas de las consignas que han protagonizado la tarde de este miércoles las calles de la ciudad capitalina. Se podían leer y escuchar al inicio de la protesta, en Plaza Weyler, que comenzó de forma puntual a las 17.30 horas.

"En la actualidad, ningún gobierno ha garantizado el acceso a la vivienda a la clase trabajadora, tanto en Canarias como en el resto del Estado español", ha señalado en declaraciones a los medios el portavoz del Sindicato de Inquilinas en Tenerife, David González, que ha subrayado cómo "tanto el gobierno central como el autonómico han ignorado por completo" las alternativas ante el problema de la vivienda.

"Esta concentración es un paso más en una lucha que no tiene fin, y que no vamos a acabar hasta que la vivienda sea un derecho", ha advertido González, que en un primer balance de la manifestación, realizado poco más de media hora después del comienzo, ha previsto un nivel de participación superior a la reciente manifestación del colectivo por la vivienda, donde registraron más de 10.000 personas manifestantes.

"INACCIÓN" POLÍTICA

González ha recalcado que este 11N simboliza una "huelga general contra el gobierno central, porque ha tenido un Ministerio de la Vivienda de mentira y que no ha hecho nada hasta intentar hacer un amago, al final, con los decretos que se aprobaron, así como también contra el Gobierno canario, que lleva bloqueando una ley de vivienda para topar los precios de los alquileres desde hace más de tres años".

"La verdadera alternativa política a cualquier gobierno, en este contexto de auge de las extremas derechas y en este contexto de encarecimiento de la vida en todo el mundo, está en las calles, y lo estamos demostrando no solo aquí en Tenerife, sino en el resto de Canarias y de España", ha concluido González.

La manifestación ha comenzado en la Plaza Weyler y ha discurrido con un fuerte despliegue de seguridad por las calles de la capital tinerfeña con el objetivo de llegar a Presidencia del Gobierno, donde el colectivo leerá su manifiesto y reiterará sus principales proclamas.

En la marea humana que cruzaba la calle Castillo se encontraba Ana, que recalcaba ese "motivo común" de luchar por que "la vivienda no sea un negocio". "Todos necesitamos un sitio donde vivir, y no debería de ser un motivo para especular". Lo mismo planteaba otro manifestante próximo, que ha apelado a que "es el momento de manifestarse" y sobre todo de "ir a votar" tras unas políticas "inexistentes" y la precariedad existente.

PETICIONES

Entre sus peticiones, el colectivo protestante demanda "la expropiación y control obrero por los sindicatos de vivienda de las 500.000 viviendas a los grandes tenedores", de las cuales 80.000 estarían en Canarias, así como "salarios y pensiones dignas" con una subida "vinculada a la inflación real y al coste de los precios del alquiler". También proclaman la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, acabar con la brecha de género en salarios y pensiones y la regulación de alquileres con "topes reales y la correspondiente declaración de zonas tensionadas", además de la ampliación del parque público de viviendas y la prohibición de su privatización.

Los protestantes solicitan además la recuperación de la vivienda vacacional para fines residenciales, así como "poner fin" a las políticas de atracción de nómadas digitales. Además, claman por el fin de "la compra especulativa de vivienda a los grandes tenedores", limitando la compraventa de vivienda de segunda residencia y la construcción de viviendas de lujo.

A ello suman la solicitud de modificar la normativa para implantar los contratos de alquileres indefinidos, y el fin "real" de los desahucios y la "ilegalización" de empresas de desocupación.