El Ministerio de Cultura inicia los trámites para declarar el Silo portuario de Tenerife como Bien de Interés Cultural

Silo de grano del puerto de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para declarar el Silo portuario de Santa Cruz de Tenerife, ubicado en la Autovía de San Andrés, como Bien de Interés Cultural en la categoría de patrimonio industrial, tras la paralización de su inminente derribo.

La infraestructura pertenece a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y es el único ejemplo de silo de tipo portuario que se conserva actualmente en España, según ha resaltado el departamento ministerial en una nota de prensa.

Ante el anuncio de su posible demolición, tanto la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias como el Colegio de Arquitectos de Tenerife solicitaron al Ministerio de Cultura, como organismo competente en la materia, su protección y salvaguarda.

La incoación del expediente por parte del Ministerio supondrá la protección del silo y, por lo tanto, no será posible su demolición. El silo de Santa Cruz de Tenerife es un edifico de más de 30 metros de altura y otorgaría "una presencia extraordinaria" en el entorno de la ciudad por su estructura volumétrica, altura y ubicación.

Se construyó en los años 60 del siglo pasado siguiendo el proyecto de Joaquín Soriano y Benítez de Lugo. Se trata de un edificio de arquitectura industrial de estilo racionalista, único dentro de los silos de la Red Nacional de Silos y Graneros, un sistema de almacenamiento de trigo basado en los 'grain elevators' norteamericanos, en el que prima su función, la seriación modular, la nitidez geométrica de los volúmenes y la ausencia de ornamentos.

Todavía conserva parte esencial de su maquinaria y supondría un testimonio de uno de los planes destacados dentro de la política de autarquía y autoabastecimiento de los años de la posguerra, siendo un ejemplo de gran interés para comprender una época de la historia socioeconómica y de la técnica de la España contemporánea.

PRÓXIMOS PASOS

El Ministerio de Cultura trabaja actualmente en la incoación de este expediente que, una vez publicado en el BOE, constituirá la primera fase del proceso de declaración como BIC.

Una vez iniciado, se aplicará de forma provisional la máxima protección prevista en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Tras este paso comienza el periodo de información pública, en el que se valorarán los informes técnicos, las posibles alegaciones y se dará trámite de audiencia a los interesados.

La última fase del proceso será la elevación de la propuesta al Consejo de Ministros.