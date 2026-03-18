A modalidad telemática las clases de este jueves en la Universidad de La Laguna (Tenerife) por la borrasca 'Therese'

Archivo - Prueba de la EBAU de julio en la Universidad de La Laguna - EMETERIO SUAREZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna (Tenerife) suspenderá este jueves su actividad académica presencial debido a la llegada de la borrasca 'Therese', que dejará fuertes vientos, lluvias y oleaje en Canarias.

Así lo informa en un comunicado la institución académica, en consecuencia a la situación de alerta declarada por el Gobierno regional, a partir de las 10.00 horas de mañana, por lo que las clases universitarias continuarán, pero en modalidad telemática.

La medida responde a la importancia de evitar desplazamientos que puedan resultar peligrosos en estos días ante estos fenómenos meteorológicos adversos. Además, puntualizan, también quedará suspendida la actividad administrativa presencial, con la excepción de los servicios esenciales que se requieran en instalaciones de características especiales, según determine la Gerencia.

En relación con la actividad administrativa, solo se mantendrá aquella que pueda realizarse en la modalidad de teletrabajo, siempre que se cuente con los medios necesarios para ello. También quedan suspendidos los servicios deportivos y las actividades culturales.